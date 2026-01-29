Η Ριμπάκινα νίκησε την Πέγκουλα και έκλεισε ραντεβού με τη Σαμπαλένκα στον τελικό

Η Καζάκα Έλενα Ριμπάκινα, Νο5 στην παγκόσμια κατάταξη, προκρίθηκε στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν νικώντας την Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα (Νο6) με 6-3, 7-6 και θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (31/1) την Αρίνα Σαμπαλένκα για τον τίτλο, όπως είχε συμβεί και το 2023. «Τι μάχη! Το δεύτερο σετ ήταν επικό. Η Τζες έπαιξε τόσο καλά που είμαι πολύ χαρούμενη που τα κατάφερα», σχολίασε η 26χρονη νικήτρια.

«Ήμουν πολύ νευρική στο τέλος και είμαι χαρούμενη που όλα πήγαν όπως τα ήθελα... Χρειάζομαι λίγη ξεκούραση», πρόσθεσε. Η Ριμπάκινα, πρωταθλήτρια στο Γουίμπλεντον το 2022, δεν είχε αγωνιστεί σε τελικό Grand Slam από τότε που έχασε από τη Σαμπαλένκα στη Μελβούρνη. Σήμερα το σερβίς της, κρίσιμο για το παιχνίδι της, δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό όσο σε ορισμένους προηγούμενους γύρους. Αυτή, η οποία κατείχε το ρεκόρ άσων από την έναρξη του τουρνουά (35), πρόσθεσε έξι ακόμη την Πέμπτη, όλους στο δεύτερο σετ και τελείωσε με μόλις 55% στους πόντους από το πρώτο σερβίς.

Ωστόσο, δεν χρειάστηκε να υπερασπιστεί ούτε ένα break point στο πρώτο σετ. Η Πέγκουλα προσπάθησε αμέσως να παρασύρει την Ριμπάκινα σε μεγάλα ράλι, ψάχνοντας ακόμη και να την παρασύρει στο φιλέ, αλλά δεν μπόρεσε να εμποδίσει την παίκτρια που προτιμά τα πολύ, πολύ σύντομα baseline ράλι από το να κάνει αμέσως break στο σερβίς, παίρνοντας το προβάδισμα 3-0 και κλείνοντας το σετ χωρίς κανένα πρόβλημα.

Η Καζάκα έκανε break στο σερβίς της Αμερικανίδας στο τρίτο game του δεύτερου σετ για να προηγηθεί με 2-1, αλλά η Πέγκουλα κατάφερε να κάνει break, στον πρώτο της break point στο παιχνίδι. Η Ριμπάκινα, ωστόσο, ξαναβρήκε την ορμή της και προηγήθηκε με 4-2.

Υπό τεράστια πίεση στο 5-3 στο σερβίς της, η Πέγκουλα έσωσε τρία match point για να μειώσει το σκορ σε 5-4, αναγκάζοντας την Ριμπάκινα να σερβίρει για τον αγώνα. Με την πλάτη στον τοίχο πια, η Αμερικανίδα τα έδωσε όλα και πήρε πίσω το break χάρη σε δύο αβίαστα λάθη στο forehand. Ωστόσο η Ριμπάκινα ανέκαμψε αμέσως, έκανε το 6-5 και σέρβιρε για τον αγώνα, για δεύτερη φορά. Γι΄ άλλη μια φορά η Πέγκουλα πήρε όλα τα ρίσκα και κατάφερε να κάνει break στο αντίπαλο σερβίς για να οδηγήσει το παιχνίδι στο tiebreak. Εκεί, αφού έσωσε δύο match points για να ισοφαρίσει τον αγώνα, η Ριμπάκινα κέρδισε ένα τέταρτο match point με έναν άσο και τελείωσε με μια νικηφόρα επιστροφή.

ΑΠΕ - ΜΠΕ