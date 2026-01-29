Υπογράφει στην Πεσκάρα ο Ινσίνιε - Αυτός του έβαλε φρένο στη Νάπολι

Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Πεσκάρα είναι ο Λορέντσο Ινσίνιε. Ο 34χρονος ήθελε πολύ να επιστρέψει στην Ιταλία, με αρκετές ομάδες να τον έχουν προσεγγίσει όλο αυτό το διάστημα.

Ομάδες όπως η Λάτσιο, η Πάρμα και η Φιορεντίνα, οι οποίες είχαν επικοινωνήσει μαζί του αλλά δεν κατάληξε πουθενά αυτή η κουβέντα. Ο Ινσίνιε επιθυμούσε να γυρίσει στη Νάπολι και να κλείσει εκεί την καριέρα του, ωστόσο ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις δεν θέλει καν να ακούει το όνομά του!

Κάπως έτσι, ο Ιταλός συμφώνησε προφορικά με την Πεσκάρα, στην οποία αγωνιζόταν τη σεζόν 2011/12 και την είχε βοηθήσει να πάρει την άνοδο στην Serie A. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ύστερα θα πέσουν οι υπογραφές και θα ανακοινωθεί από τον σύλλογο.

sport-fm.gr