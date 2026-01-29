Ας γίνει για πρώτη φορά…

Η «Κυρία» πήρε μία μεγάλης σημασίας νίκη επικρατώντας της ΑΕΛ και πλέον το επόμενο ματς με την ομάδα της Χλώρακας αποκτά τεράστια σημασία. Θυμίζουμε πως η Ανόρθωση βρίσκεται στη 10η θέση με 20 βαθμούς και ο Ακρίτας στην 11η με 19. Το συγκρότημα του Τιμούρ Κετσπάγια στοχεύει σε δεύτερη σερί νίκη, κάτι που, αν γίνει, θα είναι για πρώτη φορά. Έχει τεράστια ανάγκη να «κολλήσει» δεύτερο σερί τρίποντο προκειμένου να απομακρυνθεί περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη.

Στο μεταξύ, η απόκτηση του Αλέσιο Ντα Κρουζ επισημοποιήθηκε από την ομάδα, κάτι που θα συμβεί και με τον Ράφα Λόπες έτσι ώστε να κλείσει το κεφάλαιο μεταγραφές για την ομάδα και να μπει στην τελική ευθεία, σαφώς πιο ισχυρή.