Επίσημο: Ολοκληρώθηκε το «ΜΠΑΜ» - Ομονοιάτης ο Μαγιαμπέλα!

Η Ομόνοια μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιχλάλι Μαγιαμπέλα o οποίος έρχεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή των πρασίνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ποδοσφαιριστής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι ο 29χρονος διεθνής ακραίος επιθετικός από τη Νότια Αφρική, Mihlali Mayambela.

Το συμβόλαιο συνεργασίας έχει διάρκεια 2,5 χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 18.

Τα τελευταία 3,5 χρόνια αγωνιζόταν στον Άρη Λεμεσού, με τον οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα σούπερ καπ, ενώ συμμετείχε στους ομίλους του UEFA Europa League. Προηγουμένως είχε παίξει για τρία χρόνια στην SC Farense Πορτογαλίας και κατέγραψε σύντομο πέρασμα από την Academica Coimbra Πορτογαλίας, ενώ για τρία χρόνια ήταν στο πρωτάθλημα Σουηδίας αγωνιζόμενος στην Djurgården, Degerfors και Brage. Μετρά 16 συμμετοχές και δύο γκολ με την Εθνική Νοτίου Αφρικής.

Καλωσορίζουμε τον Mihlali Mayambela στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!