Φιλική ήττα για Εθνική Φούτσαλ από το Μαυροβούνιο

Την ήττα με 1-0 από το Μαυροβούνιο γνώρισε σε φιλικό αγώνα στη Λάρνακα η Εθνική μας ομάδα Futsal.

Σε ένα αγώνα που ήταν καλύτερη από τον αντίπαλο της, η Κύπρος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε και έτσι, δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα.

Αυτό ήταν και το τελευταίο φιλικό της Εθνικής μας πριν τους επίσημους αγώνες τον ερχόμενο Απρίλιο.

Από τις 9 μέχρι τις 12 Απριλίου η Κύπρος θα συμμετάσχει σε όμιλο του Preliminary Round του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028 στην Αλβανία με αντιπάλους την Αλβανία, τη Λετονία και το Σαν Μαρίνο με στόχο την κατάληψη μιας από τις δύο πρώτες θέσεις στον όμιλο για να προκριθεί στον Main Round της διοργάνωσης.

Κύπρος (Α. Στυλιανού): Ψιλογένης, Ναλμπαντιάν, Ελ Κέμπε, Παπασπύρου, Γκεβάρα (Κουλλουπάς, Λουκά, Ιωσήφ, Εξαδάκτυλος, Κίτσιου, Κουλουμπρής, Στυλιανού, Σκαμπύλης, Φαττάς)