ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φιλική ήττα για Εθνική Φούτσαλ από το Μαυροβούνιο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φιλική ήττα για Εθνική Φούτσαλ από το Μαυροβούνιο

Φουλάρει για τους επίσημους αγώνες το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Την ήττα με 1-0 από το Μαυροβούνιο γνώρισε σε φιλικό αγώνα στη Λάρνακα η Εθνική μας ομάδα Futsal.

Σε ένα αγώνα που ήταν καλύτερη από τον αντίπαλο της, η Κύπρος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε και έτσι, δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα. 

Αυτό ήταν και το τελευταίο φιλικό της Εθνικής μας πριν τους επίσημους αγώνες τον ερχόμενο Απρίλιο. 

Από τις 9 μέχρι τις 12 Απριλίου η Κύπρος θα συμμετάσχει σε όμιλο του Preliminary Round του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028 στην Αλβανία με αντιπάλους την Αλβανία, τη Λετονία και το Σαν Μαρίνο με στόχο την κατάληψη μιας από τις δύο πρώτες θέσεις στον όμιλο για να προκριθεί στον Main Round της διοργάνωσης. 

Κύπρος (Α. Στυλιανού): Ψιλογένης, Ναλμπαντιάν, Ελ Κέμπε, Παπασπύρου, Γκεβάρα (Κουλλουπάς, Λουκά, Ιωσήφ, Εξαδάκτυλος, Κίτσιου, Κουλουμπρής, Στυλιανού, Σκαμπύλης, Φαττάς)

 

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΦουτσαλ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το Σαν Μαρίνο τρολάρει τη Ρεάλ Μαδρίτης - «Οι άμυνές μας είναι στο ίδιο επίπεδο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Ολοκληρώθηκε το «ΜΠΑΜ» - Ομονοιάτης ο Μαγιαμπέλα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

UCL: Η Άρσεναλ που έγραψε ιστορία και το Club14 των απόλυτων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Μια ανάσα από τον Ετιέν Καμαρά -

Ελλάδα

|

Category image

Φορτσάρει για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Η Ριμπάκινα νίκησε την Πέγκουλα και έκλεισε ραντεβού με τη Σαμπαλένκα στον τελικό

Τένις

|

Category image

Η τεσσάρα αποκλεισμού πρέπει να βοηθήσει…

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Σέρχιο Ράμος φορά τα γάντια του μποξ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φιλική ήττα για Εθνική Φούτσαλ από το Μαυροβούνιο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ξένος VAR σε Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ - Άρης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ας γίνει για πρώτη φορά…

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Σαμπαλένκα στον τελικό του Australian Open για τέταρτη διαδοχική φορά

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όταν ο Μαγιαμπέλα έβαλε απίθανη γκολάρα στην Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τελικός Κυπέλλου: Το ΟΑΚΑ δεν μπορεί να δεχθεί πάνω από 20.000 θεατές!

Ελλάδα

|

Category image

Iστορικό ραντεβού με φόντο τους «4» για την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη