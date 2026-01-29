Το ακραίο σενάριο που βάζει τον Παναθηναϊκό στην 8άδα του Europa League

Μπορεί να φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο και να συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, όμως υπάρχει ένα ακραίο σενάριο που φέρνει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη 8άδα του βαθμολογικού πίνακα του Europa League.

Μόνο που όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, για να γίνει αυτό πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έρθουν τα πάνω κάτω, καθώς ούτε λίγο, ούτε πολύ, συνολικά 10 παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής πρέπει να λήξουν με το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους «πράσινους». Υπό την προϋπόθεση φυσικά οτι η αποδεκατισμένη ομάδα του «τριφυλλιού» θα καταφέρει να κερδίσει την ίδια ώρα την Ρόμα.

Τα αποτελέσματα που θέλει ο Παναθηναϊκός

Πόρτο - Ρέιντζερς: 2

Ρεάλ Μπέτις - Φέγενοορντ: 2 (με δύο γκολ διαφορά αν δεν σκοράρει η Μπέτις, με τρία γκολ διαφορά αν σκοράρει η Μπέτις)

Ερυθρός Αστέρας - Θέλτα: Χ

Λιόν - ΠΑΟΚ: 1Χ

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπολόνια: 1Χ

Βασιλεία - Βικτόρια Πλζεν: 1Χ

Νότιγχαμ Φόρεστ - Φερεντσβάρος: X2

Στεάουα Βουκουρεστίου - Φενέρμπαχτσε: 1Χ

Στουγκάρδη - Γιουνγκ Μπόις: Χ2

Γκενκ - Μάλμε: Χ2

Όλα τα υπόλοιπα ματς, είναι αδιάφορα για τον Παναθηναϊκό, καθώς είτε οι ομάδες αυτές δεν γίνεται να φτάσουν τους 14 βαθμούς που θα έχει αν κερδίσει την Ρόμα, είτε οι «πράσινοι» δεν θα μπορούν να τους ξεπεράσουν καθώς θα έχουν 15 ή περισσότερους πόντους.

