Το ακραίο σενάριο που βάζει τον Παναθηναϊκό στην 8άδα του Europa League

Ο συνδυασμός αποτελεσμάτων που θέλει ο Παναθηναϊκός για να μπει στην πρώτη 8άδα του Europa League.

Μπορεί να φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο και να συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, όμως υπάρχει ένα ακραίο σενάριο που φέρνει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη 8άδα του βαθμολογικού πίνακα του Europa League.

Μόνο που όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, για να γίνει αυτό πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έρθουν τα πάνω κάτω, καθώς ούτε λίγο, ούτε πολύ, συνολικά 10 παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής πρέπει να λήξουν με το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους «πράσινους». Υπό την προϋπόθεση φυσικά οτι η αποδεκατισμένη ομάδα του «τριφυλλιού» θα καταφέρει να κερδίσει την ίδια ώρα την Ρόμα.

Τα αποτελέσματα που θέλει ο Παναθηναϊκός

Πόρτο - Ρέιντζερς: 2

Ρεάλ Μπέτις - Φέγενοορντ: 2 (με δύο γκολ διαφορά αν δεν σκοράρει η Μπέτις, με τρία γκολ διαφορά αν σκοράρει η Μπέτις)

Ερυθρός Αστέρας - Θέλτα: Χ

Λιόν - ΠΑΟΚ: 1Χ

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπολόνια: 1Χ

Βασιλεία - Βικτόρια Πλζεν: 1Χ

Νότιγχαμ Φόρεστ - Φερεντσβάρος: X2

Στεάουα Βουκουρεστίου - Φενέρμπαχτσε: 1Χ

Στουγκάρδη - Γιουνγκ Μπόις: Χ2

Γκενκ - Μάλμε: Χ2

Όλα τα υπόλοιπα ματς, είναι αδιάφορα για τον Παναθηναϊκό, καθώς είτε οι ομάδες αυτές δεν γίνεται να φτάσουν τους 14 βαθμούς που θα έχει αν κερδίσει την Ρόμα, είτε οι «πράσινοι» δεν θα μπορούν να τους ξεπεράσουν καθώς θα έχουν 15 ή περισσότερους πόντους.

gazzetta.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

