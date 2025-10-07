ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σιαμπουλλής: «Αν ο Μάντζιος διαπιστώσει ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα για κάποιον η Εθνική, τότε δεν θα έρχεται»

Τα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής, μίλησε στον Supersport 104 για όλα τα θέματα που αφορούν την Εθνική Κύπρου, η οποία θα αντιμετωπίσει σε διαδοχικά παιχνίδια τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη και τον Άγιο Μαρίνο.

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι οι… μπούκηδες άρχισαν να μην μας θεωρούν ως ομάδες που θα βιώσουν συντριβή από μεγάλους αντιπάλους και διαφοροποιούν τις αποδόσεις τους, είπε: «Μας υπολογίζουν όλοι και αυτό το κέρδισε η Εθνική μας με τις εμφανίσεις απέναντι σε Αυστρία και Ρουμανία. Έχουμε τους δικούς μας στόχους και κίνητρα και το ιδανικό θα είναι να είμαστε σταθεροί ώστε αυτή η ομάδα να έχει συνέχεια για να διεκδικούμε κάτι περισσότερο από τον έναν βαθμό».

Όσον αφορά τη δουλειά του Άκη Μάντζιου, σχολίασε: «Είναι ένας προπονητής που καταρχάς έδειξε στους ποδοσφαιριστές με λόγια και έργα ότι τους εμπιστεύεται, έχει προσωπική επαφή με τον καθένα ακόμη και όταν δεν υπάρχουν υποχρεώσεις με την Εθνική και τους κάνει να έχουν αυτοπεποίθηση. Επικεντρώθηκε στο σημείο να κάνει τους παίκτες να πιστέψουν στον εαυτό τους και πως δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από συναδέλφους τους στο εξωτερικό. Και επίσης ότι αν διαπιστώσει ότι για κάποιον δεν αποτελεί προτεραιότητα η Εθνική, τότε δεν θα έρχεται…».

Για την κλήση του Ευάγγελου Ανδρέου: «Δεν είναι επειδή σκόραρε με την Ομόνοια και έκανε κάποιες καλές εμφανίσεις. Τόνισε πως από πέρσι που έπαιζε στο Παραλίμνι είχε εντοπίσει τον Ευάγγελο Ανδρέου και είχε σκοπό να τον καλέσει φέτος».

 

