Χτύπησε καμπανάκι αφύπνισης

Η εμφάνιση του Άρη όμως, στον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου, σαφώς προβλημάτισε τους πάντες στην ομάδα. Οι απουσίες αποτελούν ελαφρυντικό, όχι όμως δικαιολογία. Η ομάδα του Αρτσιόμ Ράτζκοφ ξεκίνησε μεν καλά το ματς με δύο ευκαιρίες στα πρώτα 5΄ και προβάδισμα στο 13΄, εντούτοις έμεινε εκεί -είναι ενδεικτικό πως, στο επόμενο διάστημα, πέραν του δεύτερου γκολ, είχε μόλις δύο αξιόλογες φάσεις.

Παράλληλα, φάνηκε ανήμπορη να αμυνθεί σωστά στις στατικές φάσεις, δεχόμενη τοιουτοτρόπως και τα δύο γκολ, ενώ γενικότερα απουσίαζαν η πειθαρχία και η ένταση.

Ο Λευκορώσος κόουτς σαφώς έχει ευθύνες, ενώ η δήλωσή του ότι δεν υποτίμησαν τον αντίπαλο έρχεται σε σύγκρουση με την εικόνα του Άρη, στο β΄ ιδίως ημίχρονο. Η προχθεσινή γκέλα δεν συνιστά καταστροφή αλλά αναμφίβολα είναι καμπανάκι που θα πρέπει να αφυπνίσει τους πράσινους, προκειμένου να βρουν τον τρόπο να σταθεροποιήσουν την απόδοσή τους σε υψηλά επίπεδα και να μην χάσουν πρόωρα το «τρένο» του τίτλου.