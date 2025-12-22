ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αταμάν: «Δεν σκεφτόμαστε από τώρα τον Ολυμπιακό-Θα μας λείψει ο Σλούκας, αλλά έχουμε παίκτες»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αταμάν: «Δεν σκεφτόμαστε από τώρα τον Ολυμπιακό-Θα μας λείψει ο Σλούκας, αλλά έχουμε παίκτες»

Τι δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το Κάουνας εν όψει του αγώνα της Τρίτης με την Ζαλγκίρις.

Κάθε πράγμα στον καιρό του… Ο Εργκίν Αταμάν ξεκαθάρισε πως κανένας στον Παναθηναϊκό δεν σκέφτεται από τώρα το ντέρμπι της επόμενης Παρασκευής με τον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα, αφού προέχει η αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις αύριο στο Κάουνας.

«Πιστέψτε με, δεν σκέφτομαι ποτέ το επόμενο παιχνίδι. Σκέφτομαι μόνο την Ζαλγκίρις. Κάθε παιχνίδι στην Ευρωλίγκα είναι το ίδιο. Δεν θα πάρουμε 10 βαθμούς αν κερδίσουμε τον Ολυμπιακό ή αν χάσουμε θα χάσουμε 10 βαθμούς. Φυσικά είναι ένα ντέρμπι και θα προετοιμαστούμε καλά, αλλά μετά τον αγώνα με το Μαρούσι», ανέφερε κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Κάουνας.

«Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλές διακοπές και καλά Χριστούγεννα σε όσους γιορτάζουν. Πολλοί μου ευχήθηκαν καλή ξεκούραση, αλλά δεν έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε. Πετάμε για το Κάουνας για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Η Ζαλγκίρις ειδικά στην έδρα της παίζει πολύ δυνατά και σε μια φοβερή ατμόσφαιρα. Μας περιμένει δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε σε καλή κατάσταση. Φυσικά η Ευρωλίγκα είναι περίεργη, πολλές ομάδες είναι κοντά στη βαθμολογία, σε απόσταση ενός βαθμού, και κάθε παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Η καθημερινή εμφάνιση κάθε ομάδας θα καθορίσει το αποτέλεσμα», τόνισε για το παιχνίδι.

Μιλώντας για την απουσία του Κώστα Σλούκα είπε: «Ο Σλούκας είναι πολύ σημαντικός παίκτης για το σύστημά μας, αλλά έχουμε μεγάλο ρόστερ, τον Γκραντ, τον Σορτς, που θα πάρουν περισσότερα λεπτά. Έχουμε τους παίκτες να διαχειριστούμε την απουσία του. Ο Χολμς πιστεύω πως θα παίξει, ήταν πολύ καλός στο ματς με τον Ηρακλή. Μας λείπει ο Σλούκας, αλλά έχουμε αρκετούς παίκτες για να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Όσο για τον λόγο που ο Παναθηναϊκός βγάζει περισσότερη ένταση στην άμυνα στα ντέρμπι σε σχέση με άλλα παιχνίδια, είπε: «Δεν είναι εύκολο. Έχουμε πολλούς φανταστικούς παίκτες στην επίθεση και το ιδανικό θα ήταν να είμαστε το ίδιο επιθετικοί και στην άμυνα. Όμως κάποιες φορές δεν είναι τόσο εύκολο. Όταν παίζεις μεγάλα παιχνίδια, τόσο οι παίκτες, όσο και οι οπαδοί είναι πιο συγκεντρωμένοι».

Ερωτηθείς, τέλος, αν σχεδιάζει να δώσει στον Καλαϊτζάκη αποστολή να περιορίσει τον Σιλβέν Φρανσίσκο απάντησε μονολεκτικά «… όχι».

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: Κέιν και Χάαλαντ... μοιράζονται την κορυφή, 26ος ο Παυλίδης, 34ος ο Ελ Κααμπί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γιαμάλ κύριος στόχος μηνυμάτων μίσους στα social media τον Νοέμβριο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εντυπωσιακά πλάνα από τη τοποθέτηση της πρώτης κερκίδας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Γαλλία: Το πρόγραμμα στη φάση των «32» του Κυπέλλου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφώνησε με Γουέστ Χαμ για τον δανεισμό του Φίλκρουγκ η Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χτύπησε καμπανάκι αφύπνισης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Θέση ΚΟΠ για το Καρμιώτισσα–ΑΠΕΑ: Στο πλευρό του διαιτητή Θεοδώρου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

UEFA: Οι 13 τελικοί στην Ευρώπη μέσα στο 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Μπαπέ «έπιασε» Ανρί και κοιτάζει Μπενζεμά για την κορυφή των Γάλλων σκόρερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτοιμη για τη «βόμβα» η Λίβερπουλ: Βρίσκεται κοντά στον Σεμένιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απρόοπτο στην ΑΕΚ: Εκτός ο Ναλί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος

ΑΕΚ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν σκεφτόμαστε από τώρα τον Ολυμπιακό-Θα μας λείψει ο Σλούκας, αλλά έχουμε παίκτες»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισε μεγάλο ταλέντο από Ισημερινό η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαριλένα Μακρή και Νατάσα Λάππα στο πρόγραμμα «Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μαρινάκης και Μεντιλίμπαρ έδωσαν τα... χέρια

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη