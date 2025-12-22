UEFA: Οι 13 τελικοί στην Ευρώπη μέσα στο 2026
Δέκα τρεις (13) συνολικά τελικοί ποδοσφαίρου-συλλόων και εθνικών ομάδων- είναι προγραμματισμένοι για το 2026 στην Ευρώπη. Αυτοί είναι, όπως τους παρουσιάζει η UEFA.
Αναλυτικά:
7 Φεβρουαρίου: UEFA ποδόσφαιρο σάλας (Futsal) EURO (Λουμπλιάνα, Σλοβενία)
20 Απριλίου: UEFA Youth League (Νιόν, Ελβετία)
10 Μαΐου: UEFA Futsal Champions League (Πέζαρο, Ιταλία)
17 Μαΐου: WU17 EURO (Βόρεια Ιρλανδία)
25 ή 26 Απριλίου & 2 ή 3 Μαΐου: UEFA Women's Europa Cup
20 Μαΐου: UEFA Europa League (Κωνσταντινούπολη, Τουρκία)
23 Μαΐου: UEFA Women's Champions League (Όσλο, Νορβηγία)
27 Μαΐου: UEFA Conference League (Λειψία, Γερμανία)
30 Μαΐου: UEFA Champions League (Βουδαπέστη, Ουγγαρία)
7 Ιουνίου: U17 EURO (Εσθονία)
10 Ιουλίου: WU19 EURO (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)
11 Ιουλίου: U19 EURO (Ουαλία)
12 Αυγούστου: UEFA Super Cup (Σάλτσμπουργκ, Αυστρία)