Δημοσίευμα του TeamTalk φέρνει την Τσέλσι στο παιχνίδι για τον Καρέτσα

Και άλλος μνηστήρας...

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Τσέλσι έχει μπει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, σύμφωνα με δημοσίευμα του TEAMtalk. Όπως αναφέρεται σχετικά, οι μπλε εμφανίζονται αποφασισμένοι να κινηθούν δυναμικά για την απόκτηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού, επιχειρώντας να προσπεράσουν τον ανταγωνισμό από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, με ορίζοντα το 2026.

Η Τσέλσι και ο όμιλος BlueCo (σ.σ. επενδυτικό σχήμα που αποτελεί την μητρική εταιρεία του συλλόγου από το 2022) έχουν επενδύσει έντονα τα τελευταία χρόνια στην απόκτηση νεαρών ταλέντων παγκοσμίως, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον Βραζιλιάνο, Εστεβάο, ενώ στο ρόστερ βρίσκονται ήδη παίκτες όπως οι Μόισες Καϊσέδο και Έντσο Φερνάντες. Στο πλαίσιο αυτό, το ενδιαφέρον τους στρέφεται εκ νέου στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στη Γκενκ, σύλλογο από τον οποίο στο παρελθόν είχαν αποκτηθεί οι Κέβιν Ντε Μπρόινε και Τιμπό Κουρτουά.

Ο 18χρονος Καρέτσας, γεννημένος στο Γκενκ και διεθνής με την Ελλάδα, αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, αλλά μπορεί να καλύψει όλες τις θέσεις πίσω από την επίθεση. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, αποτελεί βασικό στέλεχος της πρώτης ομάδας εδώ και περίπου 18 μήνες, με το ίδιο ρεπορτάζ να εκτιμά ότι το 2026 είναι πολύ πιθανό να τον βρει εκτός βελγικού συλλόγου.

Σύμφωνα πάντα με το TeamTalk, ο Καρέτσας βρίσκεται στο «μπλοκάκι» όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, ενώ στο παρελθόν είχε συνδεθεί μεταγραφικά με την Έβερτον και τη Λίβερπουλ. Τη φετινή σεζόν, πάντως, η Τσέλσι φέρεται να έχει εντείνει την παρακολούθησή του, την ώρα που τόσο η Άρσεναλ όσο και η Λίβερπουλ συνεχίζουν να τον παρακολουθούν στενά.

Με ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Παρί Σεν Ζερμέν να φέρονται επίσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων, η μάχη για τον Καρέτσα προμηνύεται έντονη, με την Τσέλσι –σύμφωνα με το δημοσίευμα– να έχει ήδη διαμηνύσει στην πλευρά του παίκτη ότι επιθυμεί το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του να γραφτεί στο δυτικό Λονδίνο.

