O Μπαπέ «έπιασε» Ανρί και κοιτάζει Μπενζεμά για την κορυφή των Γάλλων σκόρερ

Μπορεί μέσα στο 2025 να μην πανηγύρισε κάποιον τίτλο, ωστόσο ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν «φωτιά», καθώς τελείωσε το έτος έχοντας σκοράρει 59 φορές με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και ακόμη 7 με το εθνόσημο.

Έτσι, αυτά τα 66 γκολ του Γάλλου στράικερ ήρθαν να προστεθούν και να αυξήσουν τη συνολική συγκομιδή της καριέρας του στο απίθανο νούμερο των 411 τερμάτων, αν και σε ηλικία μόλις 26 ετών.

Πλέον, ο Μπαπέ «συγκατοικεί» με τον Τιερί Ανρί στην 2η θέση της all time λίστας των κορυφαίων Γάλλων σκόρερ, και προφανώς θα ξεπεράσει τον άλλοτε άσο της Άρσεναλ σύντομα. Αυτό που... κοιτάζει, είναι η κορυφή και ο Καρίμ Μπενζεμά.

Ο συμπατριώτης του βέβαια δεν έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, συνεχίζει τη σπουδαία καριέρα του στην Αλ Ιτιχάντ και προηγείται κατά 98 γκολ του στράικερ των Μαδριλένων, καθώς τη δεδομένη στιγμή μετράει 509 «τεμάχια». Πάντως, με τον ρυθμό που σκοράρει και σε συνάρτηση με την ηλικία του, το «Χελωνονιντζάκι» μοιάζει σχεδόν βέβαιο πως θα φτάσει και σε αυτή την κορυφή.

Gazzetta.gr