Έκλεισε μεγάλο ταλέντο από Ισημερινό η Μπάγερν

Μια μεταγραφή-επένδυση ολοκληρώνει η Μπάγερν. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Βαυαροί ήρθαν σε συμφωνία για την απόκτηση του Βιρτζίλιο Ολάγια από την Άουκας της πατρίδας του.

Ο γεννημένος στις 3 Φεβρουαρίου του 2008 θα υπογράψει όταν κλείσει τα 18 του χρόνια, δηλαδή σε λιγότερο από δύο μήνες, συμβόλαιο για 4,5 χρόνια.

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός αναμένεται να δοθεί δανεικός για να πάρει παραστάσεις και να επιστρέψει πιο έτοιμος στην ομάδα του Μονάχου, που θα παρακολουθεί την εξέλιξή του.

