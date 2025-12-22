ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκλεισε μεγάλο ταλέντο από Ισημερινό η Μπάγερν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έκλεισε μεγάλο ταλέντο από Ισημερινό η Μπάγερν

Η Μπάγερν συμφώνησε με τον 17χρονο στόπερ Βιρτζίλιο Ολάγια από τον Ισημερινό.

Μια μεταγραφή-επένδυση ολοκληρώνει η Μπάγερν. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Βαυαροί ήρθαν σε συμφωνία για την απόκτηση του Βιρτζίλιο Ολάγια από την Άουκας της πατρίδας του.

Ο γεννημένος στις 3 Φεβρουαρίου του 2008 θα υπογράψει όταν κλείσει τα 18 του χρόνια, δηλαδή σε λιγότερο από δύο μήνες, συμβόλαιο για 4,5 χρόνια.

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός αναμένεται να δοθεί δανεικός για να πάρει παραστάσεις και να επιστρέψει πιο έτοιμος στην ομάδα του Μονάχου, που θα παρακολουθεί την εξέλιξή του.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το πρώτο... δεύτερο και η σύμπτωση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Το ταξίδι συνεχίζεται»: To φοβερό βίντεο του Ολυμπιακού για την επέκταση με τον Μεντιλίμπαρ

Ελλάδα

|

Category image

Κοντά στη Μίλαν ο Φίλκρουγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοινή ανακοίνωση ΝΒΑ και FIBΑ: Επαφές τον Ιανουάριο με ενδιαφερόμενες ομάδες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συναπάντημα με ευχάριστες αναμνήσεις

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Τιμωρήθηκε με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς»

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: AEΛ - ΑΕΚ 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Εθνικός Άχνας 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρήξη πρόσθου χιαστού ο Μιναμίνο, σε μεγάλο κίνδυνο το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε βοηθό προπονητή και γυμναστή ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο «Alphamega» με πέντε αλλαγές

ΑΕΚ

|

Category image

Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην ΑΕΚ

ΑΕΛ

|

Category image

Με ένα νέο πρόσωπο η ενδεκάδα του Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Χρυσό Παπούτσι»: Κέιν και Χάαλαντ... μοιράζονται την κορυφή, 26ος ο Παυλίδης, 34ος ο Ελ Κααμπί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γιαμάλ κύριος στόχος μηνυμάτων μίσους στα social media τον Νοέμβριο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη