Συμφώνησε με Γουέστ Χαμ για τον δανεισμό του Φίλκρουγκ η Μίλαν

Μετακομίζει στην Ιταλία ο Φίλκρουγκ!

Η Μίλαν συμφώνησε με τη Γουέστ Χαμ για τον εξάμηνο δανεισμό του 32χρονου Γερμανού επιθετικού, ενώ στο deal των δύο ομάδων συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού.

Μάλιστα, τα ιταλικά Μέσα αναφέρουν ότι ο Φίλκρουγκ θα βρεθεί στο Μιλάνο το βράδυ της Δευτέρας, έτσι ώστε να επισημοποιηθεί η απόκτησή του από την ομάδα του Αλέγκρι.

Ο διεθνής Γερμανός αποκτήθηκε από τη Γουέστ Χαμ το 2024 έναντι 27 εκατ. ευρώ και έχει μαζί της 3 γκολ σε 29 ματς, ενώ στο παρελθόν έχει επίσης αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Ντόρτμουντ, Βέρντερ και Νυρεμβέργη.

