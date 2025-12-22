ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γιαμάλ κύριος στόχος μηνυμάτων μίσους στα social media τον Νοέμβριο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Γιαμάλ κύριος στόχος μηνυμάτων μίσους στα social media τον Νοέμβριο

Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν ο κύριος στόχος μηνυμάτων μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Νοέμβριο.

Ο Ισπανός διεθνής  επιθετικός της Μπαρτσελόνα, αφού αποχώρησε από την εθνική Ισπανίας στις 11 Νοεμβρίου. Μετά από αυτό, πολλά μηνύματα που συνέκριναν τον επιθετικό της Μπαρτσελόνα με ζώα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, όπς αναφέρει η ισπανιή εφημερίδα «AS».

Συνολικά αντιπροσώπευε το 6% όλων των μηνυμάτων μίσους στον κόσμο του αθλητισμού τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το Ισπανικό Παρατηρητήριο Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (Oberaxe).

Η Oberaxe εντόπισε συνολικά 39.054 ρατσιστικά και ξενοφοβικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, εκ των οποίων το 51% αφαιρέθηκε από τις πλατφόρμες.

Ο συνολικός αριθμός ρατσιστικών ή ξενοφοβικών μηνυμάτων που καταγράφηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφτασε τα 779.198, με 39.054 να εντοπίζονται τον Νοέμβριο.

Το Instagram έχει το χαμηλότερο ποσοστό αφαίρεσης ρατσιστικού και ξενοφοβικού περιεχομένου μεταξύ των κοινωνικών δικτύων, στο 25%. Το TikTok ηγείται της λίστας με 79%, ακολουθούμενο από το X με 65%, το Facebook με 59% και το YouTube, το οποίο αφαίρεσε το 28% αυτού του περιεχομένου.

 

SDNA

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άσχημα νέα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τόσο θα λείψει ο Μπρούνο Φερνάντες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Στα υπόψη ο Σάλιακας

Ελλάδα

|

Category image

ΠΑΟΚ για Ντρκούσιτς - Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ της Σλοβενίας!

Ελλάδα

|

Category image

Η διοίκηση δεν έχει… διακοπές

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Εξετάζει την περίπτωση του Μανδά η Γιουβέντους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τύφλα να΄χουν οι φορ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Έχουν εντοπιστεί οι στόχοι για μεταγραφές»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μπήκε αμέσως χειρουργείο ο Ίσακ, αδιευκρίνιστο πόσους μήνες θα λείψει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντε: «Δεν είμαστε έτοιμοι να κυριαρχήσουμε, δεν είμαστε καν κοντά, η μάχη για την τετράδα θα είναι δύσκολη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καυτός» Καμπρέρα

ΑΕΚ

|

Category image

Φάνηκε στην ΑΕΛ...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απάντησε η ΑΕΚ: «Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά που είπε ο Νικόλας»

ΑΕΚ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Τα τέρματα των αγώνων της 13ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Στις 5 Ιανουαρίου οι αγώνες της Α' Φάσης του Κυπέλλου Futsal

Φούτσαλ

|

Category image

Χωρίς κόσμο με Ακρίτα και ΑΕΚ η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη