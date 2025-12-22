Ο Γιαμάλ κύριος στόχος μηνυμάτων μίσους στα social media τον Νοέμβριο

Ο Ισπανός διεθνής επιθετικός της Μπαρτσελόνα, αφού αποχώρησε από την εθνική Ισπανίας στις 11 Νοεμβρίου. Μετά από αυτό, πολλά μηνύματα που συνέκριναν τον επιθετικό της Μπαρτσελόνα με ζώα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, όπς αναφέρει η ισπανιή εφημερίδα «AS».

Συνολικά αντιπροσώπευε το 6% όλων των μηνυμάτων μίσους στον κόσμο του αθλητισμού τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το Ισπανικό Παρατηρητήριο Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (Oberaxe).

Η Oberaxe εντόπισε συνολικά 39.054 ρατσιστικά και ξενοφοβικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, εκ των οποίων το 51% αφαιρέθηκε από τις πλατφόρμες.

Ο συνολικός αριθμός ρατσιστικών ή ξενοφοβικών μηνυμάτων που καταγράφηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφτασε τα 779.198, με 39.054 να εντοπίζονται τον Νοέμβριο.

Το Instagram έχει το χαμηλότερο ποσοστό αφαίρεσης ρατσιστικού και ξενοφοβικού περιεχομένου μεταξύ των κοινωνικών δικτύων, στο 25%. Το TikTok ηγείται της λίστας με 79%, ακολουθούμενο από το X με 65%, το Facebook με 59% και το YouTube, το οποίο αφαίρεσε το 28% αυτού του περιεχομένου.

SDNA