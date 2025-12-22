ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θέση ΚΟΠ για το Καρμιώτισσα–ΑΠΕΑ: Στο πλευρό του διαιτητή Θεοδώρου

Θέση για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε μετά το τέλος του αγώνα Καρμιώτισσα – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου πήρε η ΚΟΠ.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία εκφράζει τη συμπαράστασή της προς τον διαιτητή της αναμέτρησης, Κωνσταντίνο Θεοδώρου, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δέχθηκε βίαιη επίθεση.

Η ΚΟΠ καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας στον χώρο του αθλητισμού, τονίζοντας πως τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εκφράζει την συμπαράσταση της προς το διαιτητή Κωνσταντίνο Θεοδώρου, ο οποίος, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν, δέχθηκε βίαια επίθεση μετά το τέλος του αγώνα του πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Καρμιώτισσα – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου. Η ΚΟΠ καταδικάζει κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται στο χώρο του αθλητισμού.Αναμένουμε την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης από την Αστυνομία, ενώ την ίδια ώρα οι σοβαρές καταγγελίες, όπως έχουν διατυπωθεί στο φύλλο αγώνα, έχουν παραπεμφθεί ενώπιον των αρμοδίων οργάνων της Ομοσπονδίας».

Διαβαστε ακομη