Εθνική Νέων Κ-19: Οι αντίπαλοι της στην 1η Κατηγορία των διοργανώσεων 2026-2027

Πραγματοποιήθηκε στη Νυών της Ελβετίας η κλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων 2026 - 2027.

Οι διοργανώσεις Νέων Κ-19 θα διεξαχθούν από το 2026 με νέα μορφή, με τις ομάδες να χωρίζονται σε Α' και Β' Κατηγορία βάσει της κατάταξης τους στην UEFA και δίνουν επίσημους αγώνες, δύο φορές τον χρόνο, το Μάρτιο και το Φθινόπωρο. 

Η Κύπρος συμμετέχει στην Α' Κατηγορία της διοργάνωσης λόγω της περσινής επιτυχίας της Κ-17 στη Β΄φάση, όταν τερμάτισε πρώτη στον όμιλο της. 

Η Εθνική μας κληρώθηκε στον 1ο όμιλο της 1ης Κατηγορίας και αντίπαλοι της θα είναι το Βέλγιο, η Σλοβενία και η Σουηδία.

Οι αγώνες θα γίνουν στο Βέλγιο από τις 25 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.

Ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσει η χώρα μας στον όμιλο αυτό, θα καθοριστεί και η κατηγορία στην οποία θα αγωνιστεί στη Β' φάση της διοργάνωσης, το Φθινόπωρο του 2026. 

