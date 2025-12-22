Μαριλένα Μακρή και Νατάσα Λάππα στο πρόγραμμα «Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028»

H Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) ενέκρινε ύστερα από πρόταση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (KOE) την συμπερίληψη των αθλητριών της Ιστιοπλοΐας Μαριλένας Μακρή και Νατάσας Λάππα στο πρόγραμμα «Olympic Scholarships for Athletes Los Angeles 2028».

Η Μαριλένα Μακρή, κορυφαία Κύπρια ιστιοπλόος στο σκάφος ILCA 6, εκπροσώπησε την Κύπρο σε δύο διαδοχικούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο «Τόκιο 2020» ήταν 33η, και στο «Παρίσι 2024» ήταν 30η. Σημαντικές στιγμές της καριέρας της αποτελούν η 1η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 (2021), η 3η θέση στο Παγκόσμιο U21 την ίδια χρονιά, καθώς και η πρόκριση για δύο συνεχόμενες Ολυμπιάδες μέσα από τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα και την Last Chance Regatta. Το 2022 κατέλαβε την 6η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ έχει στο ενεργητικό της πολλαπλές επιτυχίες σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια νεανικά πρωταθλήματα. Το 2023 κατέκτησε το χρυσό στους ΑΜΚΕ 2023. Αυτή την χρονική περίοδο βρίσκεται στην 49η θέση της Παγκόσμιας κατάταξης.

Η Νατάσα Λάππα, πρωτοπόρος της Κύπρου στην Ολυμπιακή κατηγορία iQFoil, έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020 (21η θέση) και του Παρισιού 2024 (19η θέση). Μεταξύ των σημαντικότερων επιτυχιών της συγκαταλέγονται η 4η θέση στο Ευρωπαϊκό Νεανίδων (2019), η 5η θέση στο Παγκόσμιο Νέων U19 (2019) και η 10η θέση στο Last Chance Regatta 2024, που της εξασφάλισε την πρόκριση για το Παρίσι. Η πορεία της περιλαμβάνει σταθερές παρουσίες σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, καθώς και αξιοσημείωτη 10η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2018. Σήμερα βρίσκεται στην 49η θέση της Παγκόσμιας κατάταξης. Στα τέλη Νοεμβρίου θα λαβει μέρος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα iQFoil Γυναικών.

Η ΚΟΕ εκφράζει την υπερηφάνειά της για την ένταξη δύο σπουδαίων ιστιοπλόων στο πρόγραμμα υποτροφιών της ΔΟΕ, που θα τις στηρίξει στην προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Τo πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Olympic Scholarships for Athletes» αναφέρεται σε προγράμματα υποστήριξης αθλητών και αθλητριών που χρηματοδοτούνται από το Olympic Solidarity (Ολυμπιακή Αλληλεγγύη) της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την εξασφάλιση συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως έχει ανακοινωθεί, θα δοθούν υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης ύψους 320 χιλιάδων δολαρίων σε 24 Κύπριους αθλητές και αθλήτριες και είναι επιπλέον:

- Των υποτροφιών που δίδονται σε αθλητές μέσα από τη συνεργασία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.

- Των χορηγιών που αθλητές λαμβάνουν μέσα από τη συνεργασία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με τους περήφανους συνεργάτες.

- Των υπολοίπων προγραμμάτων του Olympic Solidarity.Η ΚΟΕ εκφράζει την υπερηφάνειά της για την ένταξη των κορυφαίων αυτών αθλητών/τριών στο πρόγραμμα υποτροφιών της ΔΟΕ, που θα ενισχύσει την προετοιμασία τους στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί για την ωφέλιμη και εποικοδομητική συνεργασία τους ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ, MEDOCHEMIE (Silver Partners) και DELOITTE (Professional Services Partners).