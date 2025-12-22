ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εντυπωσιακά πλάνα από τη τοποθέτηση της πρώτης κερκίδας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Εντυπωσιακά πλάνα από τη τοποθέτηση της πρώτης κερκίδας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσιοποίησε φωτογραφίες και βίντεο από τη πορεία των εργασιών στο νέο γήπεδο του «τριφυλλιού» στον Βοτανικό.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με τα νέα πλάνα που έφερε στη δημοσιότητα η πράσινη ΠΑΕ να δείχνουν ότι τοποθετείται η πρώτη κερκίδα, σε ένα ακόμα σπουδαίο βήμα προς την ολοκλήρωση του έργου.

«Σάρκα και οστά» παίρνει το όνειρο των οπαδών του Παναθηναϊκού, που, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο και τις φωτογραφίες, πλέον μπορούν να βλέπουν μία από τις κερκίδες στις οποίες θα βρίσκονται για να ενισχύουν τις προσπάθειες της αγαπημένης τους ομάδας με την περάτωση του έργου. Όπως είναι φυσιολογικό, η ανυπομονησία είναι στα ύψη, με το νέο γήπεδο να αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. 

Με βάση τον ρυθμό που εξελίσσονται οι εργασίες στον ευρύτερο χώρο του Βοτανικού, το νέο γήπεδο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, αλλά και των τμημάτων του Ερασιτέχνη με την «Διπλή Ανάπλαση», αναμένεται να είναι έτοιμα στις αρχές του 2027. 

Όπως αναφέρει και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μέσα στο κτίριο: Η Πρώτη κερκίδα. Οι εργασίες συνεχίζονται στο νέο μας σπίτι. Το πρώτο περίπτερο είναι πλέον στη θέση του, σηματοδοτώντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη διαδικασία κατασκευής».

