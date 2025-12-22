ΒΙΝΤΕΟ: Μαρινάκης και Μεντιλίμπαρ έδωσαν τα... χέρια

Στους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανακοίνωσε πρώτα την επέκταση της συνεργασίας της έως το 2027 η ΠΑΕ Ολυμπιακός με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός είχε συναντηθεί εδώ και καιρό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και είχαν δώσει τα χέρια για τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Αυτή είναι η 3η ανανέωση του Ισπανού προπονητή με τους ερυθρολεύκους ενώ ο ίδιος, εκτός από την κατάκτηση του νταμπλ πέρσι αλλά και την ιστορική στιγμή με το Conference League το 2024, μετρά 97 παιχνίδια στην άκρη του πάγκου με 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες.