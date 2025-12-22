Απρόοπτο στην ΑΕΚ: Εκτός ο Ναλί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος

Εκτός αποστολής για τον αγώνα με την ΑΕΛ έμεινε ο Τζέρεμι Ναλί, με την απόφαση να λαμβάνεται για πειθαρχικούς λόγους.

Ο Γάλλος αριστερός μπακ δεν συμπεριλήφθηκε στα πλάνα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ για το παιχνίδι των 19:00, έπειτα από εσωτερικό ζήτημα που προέκυψε στο στρατόπεδο της ΑΕΚ.

Από πλευράς ΑΕΚ αναμένεται επίσημη τοποθέτηση πριν από τη σέντρα του αγώνα, ώστε να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης. Μένει να φανεί αν το περιστατικό θα έχει συνέχεια ή αν θα θεωρηθεί λήξαν μετά το παιχνίδι στη Λεμεσό.