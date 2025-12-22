ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απρόοπτο στην ΑΕΚ: Εκτός ο Ναλί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απρόοπτο στην ΑΕΚ: Εκτός ο Ναλί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος

Πειθαρχικό παράπτωμα αφήνει εκτός τον Ναλί ο οποίος δεν θα ταξιδέψει στη Λεμεσό.

Εκτός αποστολής για τον αγώνα με την ΑΕΛ έμεινε ο Τζέρεμι Ναλί, με την απόφαση να λαμβάνεται για πειθαρχικούς λόγους.

Ο Γάλλος αριστερός μπακ δεν συμπεριλήφθηκε στα πλάνα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ για το παιχνίδι των 19:00, έπειτα από εσωτερικό ζήτημα που προέκυψε στο στρατόπεδο της ΑΕΚ.

Από πλευράς ΑΕΚ αναμένεται επίσημη τοποθέτηση πριν από τη σέντρα του αγώνα, ώστε να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης. Μένει να φανεί αν το περιστατικό θα έχει συνέχεια ή αν θα θεωρηθεί λήξαν μετά το παιχνίδι στη Λεμεσό.

Κατηγορίες

ΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: Κέιν και Χάαλαντ... μοιράζονται την κορυφή, 26ος ο Παυλίδης, 34ος ο Ελ Κααμπί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γιαμάλ κύριος στόχος μηνυμάτων μίσους στα social media τον Νοέμβριο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εντυπωσιακά πλάνα από τη τοποθέτηση της πρώτης κερκίδας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Γαλλία: Το πρόγραμμα στη φάση των «32» του Κυπέλλου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφώνησε με Γουέστ Χαμ για τον δανεισμό του Φίλκρουγκ η Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χτύπησε καμπανάκι αφύπνισης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Θέση ΚΟΠ για το Καρμιώτισσα–ΑΠΕΑ: Στο πλευρό του διαιτητή Θεοδώρου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

UEFA: Οι 13 τελικοί στην Ευρώπη μέσα στο 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Μπαπέ «έπιασε» Ανρί και κοιτάζει Μπενζεμά για την κορυφή των Γάλλων σκόρερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτοιμη για τη «βόμβα» η Λίβερπουλ: Βρίσκεται κοντά στον Σεμένιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απρόοπτο στην ΑΕΚ: Εκτός ο Ναλί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος

ΑΕΚ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν σκεφτόμαστε από τώρα τον Ολυμπιακό-Θα μας λείψει ο Σλούκας, αλλά έχουμε παίκτες»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισε μεγάλο ταλέντο από Ισημερινό η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαριλένα Μακρή και Νατάσα Λάππα στο πρόγραμμα «Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μαρινάκης και Μεντιλίμπαρ έδωσαν τα... χέρια

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη