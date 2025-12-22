ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έτοιμη για τη «βόμβα» η Λίβερπουλ: Βρίσκεται κοντά στον Σεμένιο

Κοντά στην απόκτηση του Αντουάν Σεμένιο βρίσκεται η Λίβερπουλ, με τον Γκανέζο εξτρέμ να έχει ήδη «δώσει τα χέρια» με την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

Προ των πυλών του «Άνφιλντ» φαίνεται να είναι ο Αντουάν Σεμένιο, καθώς όλα δείχνουν πως η Λίβερπουλ έχει αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα για την απόκτησή του. Παρότι Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκαν δυναμικά στη διεκδίκησή του, οι «reds» μοιάζουν να βγαίνουν νικητές στην κούρσα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Guardian», ο διεθνής Γκανέζος έχει ήδη συμφωνήσει σε προσωπικούς όρους με την ομάδα του Μέρσεσαϊντ, δείχνοντας ξεκάθαρα την προτίμησή του για το πρότζεκτ του Άρνε Σλοτ. Το μοναδικό ανοιχτό ζήτημα αφορά πλέον τις διαπραγματεύσεις με την ομάδα του παίκτη και το τελικό ποσό της μεταγραφής.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης παίζει η ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 65 εκατομμυρίων λιρών, η οποία παραμένει ενεργή έως και τις 10 Ιανουαρίου.

Μέχρι τότε, η Λίβερπουλ καλείται να αποφασίσει αν θα κινηθεί άμεσα για να «κλειδώσει» τη μεταγραφή, αφήνοντας οριστικά πίσω της τους ανταγωνιστές από το Μάντσεστερ.

 

Διαβαστε ακομη