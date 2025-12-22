Γαλλία: Το πρόγραμμα στη φάση των «32» του Κυπέλλου
Αποκαλύφθηκε σήμερα (22/12) το πρόγραμμα για τη φάση των «32» του Κυπέλλου Γαλλίας: Η Λιλ θα αντιμετωπίσει τη Λιόν την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, το ντέρμπι μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Παρί FC θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 12, ενώ η Μαρσέιγ θα ολοκληρώσει αυτόν τον γύρο την Τρίτη 13 εναντίον της Μπαγιέ.
Το πρόγραμμα
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026
Ορλεάν (National 1) - Μονακό(Ligue 1)
Μοντρέιγ (Regional 1) - Αμιέν (Ligue 2)
Ανζέ (Ligue 1) - Τουλούζ (Ligue 1)
Μπαστιά (Ligue 2) - Τρουά (Ligue 2)
Αβράνς (National 2) - Στρασμπούρ (Ligue 1)
Λε Πουί (National 1) - Ρεμς (Ligue 2)
Χατ Λιόν (National 3) - FC Λοριάν (Ligue 1)
Ιστρ (N2) - Λαβάλ (L2)
Σοσό (N1) - Λανς (L1)
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026
Ναντ (National 1) - Νις (Ligue 1)
Σαντιγί(National 2) - Ρεν (Ligue 1)
Λε Μαν (National 2)- Νανσί (Ligue 2)
Μετς (National 1)- Μονπελιέ (Ligue 2)
Λιλ (National 1)- Λιόν (Ligue 1)
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026
Παρί Σεν Ζερμέν (Ligue 1) - Παρί (Ligue 1)
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου
Μπαγιέ (Regional 1) - Μαρσέιγ (Ligue 1)
ΑΠΕ-ΜΠΕ