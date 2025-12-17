Εθνική Futsal: Έτοιμη για το πρώτο φιλικό με το Μαυροβούνιο

Ο αγώνας θα γίνει στο Igalo Sports Center στην πόλη Igalo του Μαυροβουνίου στις 18:30 (ώρα Κύπρου).

Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε με προπόνηση το βράδυ της Τετάρτης και όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή Άθου Στυλιανού.

Θα ακολουθήσει και δεύτερο φιλικό την Παρασκευή την ίδια ώρα.

Είναι τα πρώτα φιλικά της νέας Εθνικής Futsal η οποία προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της σε προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2028 τον ερχόμενο Απρίλιο.

Απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο που βρίσκεται πιο ψηλά από τη δική μας ομάδα στην κατάταξη της UEFA, οι διεθνείς μας θα μετρήσουν δυνάμεις, διεκδικώντας πάντα και το θετικό αποτέλεσμα.

Στην αποστολή βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Παρασκευάς Ψηλογένης, Κυριάκος Στυλιανού, Βραμ Ναλμπαντιάν, Μάμας Λοϊζου, Ανδρέας Ανδρέου,Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Ιακώβου, Χρυσοστόμος Παπασπύρου, Γκεβάρα Κάντζιο, Ευθύμιος Αναστασιάδης, Τάχα Ελ Κέμπε, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, Ιωσήφ Ιωσήφ και Αλέξης Τσίτσος.