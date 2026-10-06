Νικηφόρο φινάλε για την Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων

Στο πλαίσιο της δέκατης αγωνιστικής, επικράτησε με 2-0 του Σαν Μαρίνο στο ΑΕΚ Αρένα.

Η Εθνική μας άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό με τον Πουρσαϊτίδη και στο 82ο λεπτό ο Κυριάκου διαμόρφωσε το 2-0.

Κύπρος: Ορτέλι, Ζήνωνος, Νικολάου (63’ Κουτσουδάκης), Παντελή, Κυριάκου, Βρόντης, Αβραμίδης (74’ Παττίχης), Πουρσαϊτίδης (89’ Χριστοδούλου), Κοντόπουλος (63’ Ευριπίδου), Σάββα (46’ Τζουλίου), Χαραλάμπους.

Με τη νίκη της η Κύπρος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον πρώτο όμιλο με απολογισμό έξι βαθμούς.