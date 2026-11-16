Ήταν δύσκολη η επάνοδος και μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου, με υποχρεώσεις εντός και εκτός των τειχών, όμως αυτή που θα ακολουθήσει για την Πάφος FC, μετά το τέλος των αγώνων των Εθνικών ομάδων, θα είναι ακόμη περισσότερο επίπονη. Και ουσιαστικά είναι παιχνίδια τα οποία θα δείξουν πού θα βαδίσει το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο.

Από την 21η Νοεμβρίου, όπου είναι ορισμένη η αναμέτρηση εκτός έδρας με την Ομόνοια Αραδίππου, μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου και τη νέα έξοδο στο ΓΣΠ για να παίξει με τον Ολυμπιακό, θα δώσει συνολικά εννιά παιχνίδια. Ενδιάμεσα θα υποδεχθεί στο «Αλφαμέγα» (26/11) τη Μίντιλαντ για την 4 αγωνιστική της League phase του Conference League ενώ τρεις μέρες μετά (29/11) θα αντιμετωπίσει τον Άρη στην Πάφο.

Ακολούθως θα πάει ΓΣΠ (03/12) για το ντέρμπι με την Ομόνοια και στις 6 Δεκεμβρίου θα φιλοξενήσει την Κrasava Ε.Ν.Υ. στο «Στέλιος Κυριακίδης». Στη συνέχεια θα μπει στο αεροπλάνο για τη Σουηδία, όπου στις 10 Δεκεμβρίου θα κοντραριστεί με τη Μίαλμπι ενώ ενδιάμεσα του αγώνα με τη Χαρτς (17/12), θα τα πει με την Καρμιώτισσα (14/12).

Σε αυτό το ιδιαίτερα κοπιαστικό πρόγραμμα, η τεχνική ηγεσία ελπίζει πως θα έχει διαθέσιμο όλο το οπλοστάσιο.