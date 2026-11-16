Τα 25 χρόνια ήταν πολλά, η αναμονή τελείωσε! Η Ελλαδάρα σε ένα ματς θρίλερ πήρε τη πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια και παράταση, 5-4 στα πέναλτι) και πέταξε εκτός την Ισλανδία!

Μεγάλος ήρως ο Νίκος Μπότης, ο οποίος πραγματοποίησε τρομερές αποκρούσεις τόσο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, όσο και στη διαδικασία των πέναλτι. Υπενθυμίζεται ότι είχε πιάσει πέναλτι και στο πρώτο παιχνίδι! Η Εθνική ήταν αλάνθαστη στη διαδικασία των πέναλτι με 5/5 εύστοχα!

Η Ισλανδία προηγήθηκε στη κατάμεστη (πάνω από 10.000 κόσμου) Λεωφόρο με τρομερό γκολ του Γκούντιονσεν εκτός περιοχής, με την Ελλάδα να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις του αγώνα με κοντινή κεφαλιά του Κωστούλα και να στέλνει το ματς στην παράταση!

Οι επιλογές των δύο προπονητών

Ο Γιάννης Ταουσιάνης επέλεξε να ξεκινήσει με ένα 4-2-3-1, έχοντας τον Νίκο Μπότη κάτω από τα γκολπόστ και τους Κωνσταντίνο Κωστούλα, Αλέξης Καλογερόπουλο, Γιώργο Κάτρη και Χρήστο Αλεξίου από δεξιά προς αριστερά στην τετράδα της άμυνας.

Οι Σωτήρης Κοντούρης και Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκαν ως δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τον Κωνσταντίνο Γκούμα σε πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους, ενώ ο Αντώνης Παπακανέλλος (αριστερά) και ο Σταύρος Πνευμονίδης (δεξιά) βρέθηκαν δίπλα στον προωθημένο Γιώργο Κούτσια.

Από την άλλη μεριά ο Όλαφουρ Κρίστιανσον επέλεξε ένα 4-3-3 για την ομάδα του, έχοντας στο τέρμα τον Πέτερσον και στην τετράδα της άμυνας τους Τζούλιονσον, Αρονσον, Κάρλσον και Κρίστιανσον.

Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Τσόσιτς, Σίγκουρντσον και Ρόμπερτσον, ενώ η επιθετική τριάδα αποτελούταν από τους Θορστέινσον, Γκούντιονσεν και Αντρεσον.

Το ματς

Τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ήταν αναγνωριστικά, με την Εθνική Ελπίδων να «φτιάχνει» δύο πολύ καλές ευκαιρίες μετά το πρώτο πεντάλεπτο. Συγκεκριμένα στο 7' ο Κοντούρης έκανε εντυπωσιακή ενέργεια, ανατράπηκε στα όρια της περιοχής, ο Γκούμας συνέχισε τη φάση, με το σουτ του να το αποκρούει ο Πέτερσον, τη μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και να περνάει κόρνερ.

Τρία λεπτά αργότερα το σουτ του Μουζακίτη από πλεονεκτική θέση πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο επόμενο λεπτό, μετά από πολύ ωραία ενέργεια του Κωστούλα από τα δεξιά και σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Αλεξίου «έπιασε» το μονοκόμματο σουτ, με την μπάλα να περνάει μόλις άουτ!

Η Ισλανδία ισορρόπησε σταδιακά το παιχνίδι και με ορθολογικό τρόπο προσπάθησε να βρει τις ευκαιρίες της, χάνοντας τεράστια φάση στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Αντρεσον βρέθηκε ολομόναχος στη μικρή περιοχή, έπιασε τη δυνατή κεφαλιά, όμως ο Μπότης με απίστευτη απόκρουση κράτησε το «μηδέν».

Το σύνολο του Κρίστιανσον συνέχισε να έχει τα ηνία της αναμέτρησης, χωρίς όμως να βρει άλλη ποιοτική τελική μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

«Ροντέο» το δεύτερο ημίχρονο

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Γιάννης Ταουσιάνης προχώρησε σε διπλή αλλαγή, τοποθετώντας τους Κυριόπουλο και Καλοσκάμη στις θέσεις των Πνευμονίδη και Παπακανέλλου, αλλάζοντας και τα δύο του εξτρέμ. Στο 51ο λεπτό μάλιστα ο Κυριόπουλος έκανε εξαιρετική κίνηση στα όρια της περιοχής, όμως το σουτ του με το δεξί πέρασε αρκετά άουτ.

Στο 65ο λεπτό ο Κάτρης έκανε τρομερό τάκλιν πάνω στον Τσόσιτς, προτού αυτός βρεθεί σε θέση τετ α τετ, ενώ τρία λεπτά αργότερα το σουτ του Κάτρη μέσα από τη περιοχή πέρασε λίγο άουτ για την Εθνική.

Κι ενώ γλίτωσε από άλλες επικίνδυνες καταστάσεις, στο 72ο λεπτό η Εθνική δέχτηκε ένα «φτηνό» γκολ. Η μπάλα δεν απομακρύνθηκε από τα όρια της μεγάλης περιοχής, στρώθηκε στα πόδια του Γκούντιονσεν, ο οποίος με «ξερό» σουτ την έστειλε στα δίχτυα. Τρομερό γκολ σε πολύ δύσκολο σημείο.

Στη συνέχεια η Ελλάδα προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες, όμως δυσκολευόταν πολύ να διασπάσει τη πολύ καλά οργανωμένη άμυνα των Ισλανδών. Το γκολ της λύτρωσης όμως ήρθε στο κατάλληλο σημείο!

Λύτρωση και παράταση!

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κυριόπουλος έκανε την σέντρα από τα αριστερά, ο Μύθου έπιασε τη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Κωστούλας βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και με κοντινή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και το κοινό στην Λεωφόρο στα... ουράνια, «γράφοντας» το 1-1 και στέλνοντας το ματς στη παράταση!

Το έξτρα ημίωρο δεν είχε πολλές καλές στιγμές, μιας και οι δύο ομάδες ήταν εμφανώς καταπονημένες. Ο Γιώργος Κάτρης αντικαταστάθηκε στο 100ο λεπτό από τον Κεραμίτση, με τον στόπερ του Παναθηναϊκού να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Στο 105' η Ισλανδία έχασε αδιανόητη ευκαιρία, με τη μπάλα να βρίσκει αρχικά στο δοκάρι, στη συνέχεια σε σώματα και τέλος τον Μπότη με το πόδι να σώζει ακόμη μία φορά σίγουρη παραβίαση της εστίας του.

Το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης πέρασε χωρίς πολλές μεγάλες στιγμές και το παιχνίδι οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου η Ελλάδα με μεγάλο ήρωα τον Μπότη επικράτησε με 5-3.

Ελλάδα - Ισλανδία 1-1 κ.δ.

Γκολ: Κωστούλας (90') - Γκούντιονσεν (72')

Κίτρινες: Μουζακίτης (16'), Γκούμας (56') - Γκούντιονσεν (54')

Κόκκινες: -

Ελλάδα (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κωστούλας, Κάτρης (105' Κεραμίτσης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου (Μύθου 76'), Μουζακίτης, Κοντούρης (66' Αλμύρας), Γκούμας (62' Μπρέγκου), Παπακανέλλος (46' Καλοσκάμης), Πνευμονίδης (46' Κυριόπουλος), Κούτσιας.

Ισλανδία (Όλαφουρ Κρίστιανσον): Πέτερσον, Τζούλιονσον, Αρονσον, Κάρλσον, Αντρεσον, Γκούντιονσεν, Θορστέινσον, Τσόσιτς, Σίγκουρντσον, Ρόμπερτσον, Κρίστανσον.

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