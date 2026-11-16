Ο Φιλίπ Ντιαλό, πρόεδρος της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας έχει συμφωνήσει να βάλει υποψηφιότητα για τον προεδρικό θώκο της FIFA και να οδηγήσει το ποδόσφαιρο σε νέα εποχή.

Στην εκτελεστική επιτροπή της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας εκφράστηκε η καθολική στήριξη στον Ντιαλό, του οποίου η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες της FIFA θα επισημοποιηθεί από την FFF την Τρίτη.

«Έχει μεγάλη εμπειρία απ’ όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου» ανέφεραν οι άνθρωποι της UEFA.

sport-fm.gr