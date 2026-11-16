Καθολική στήριξη από την UEFA στον αντίπαλο του Ινφαντίνο για τις εκλογές της FIFA
ΓΗΠΕΔΟ
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Βρέθηκε ο άνθρωπος που θα κοντράρει τον Τζάνι Ινφαντίνο στις εκλογές της FIFA και έχει την απόλυτη στήριξη όλων των μελών της UEFA!
Ο Φιλίπ Ντιαλό, πρόεδρος της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας έχει συμφωνήσει να βάλει υποψηφιότητα για τον προεδρικό θώκο της FIFA και να οδηγήσει το ποδόσφαιρο σε νέα εποχή.
Στην εκτελεστική επιτροπή της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας εκφράστηκε η καθολική στήριξη στον Ντιαλό, του οποίου η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες της FIFA θα επισημοποιηθεί από την FFF την Τρίτη.
«Έχει μεγάλη εμπειρία απ’ όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου» ανέφεραν οι άνθρωποι της UEFA.
sport-fm.gr