Ο Νταμάτο παίρνει τον λόγο για να βάλει «φρένο» στις διαμαρτυρίες για τα οφσάιντ

Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα για την ορθότητα των γραμμών του οφσάιντ από το VAR, με την ΚΟΠ να αναγκάζεται προχθές να εκδώσει ανακοίνωση για να εξηγήσει πώς ακριβώς τοποθετούνται και γιατί υπάρχει σύγχυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, με αφορμή την αυριανή συνάντηση της ΚΟΠ με τα σωματεία της Α' Κατηγορίας, που έχει ως θέματα συζήτησης τη διαιτησία και τα δικαστικά όργανα της ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, Αντόνιο Νταμάτο, θα αδράξει την ευκαιρία για να επεξηγήσει με ακρίβεια και με κάθε λεπτομέρεια στους παρευρισκόμενους τη λειτουργία του VAR στις περιπτώσεις οφσάιντ.

Στην ΚΟΠ ελπίζουν να γίνει κατανοητή η τοποθέτηση του υπεύθυνου διαιτησίας, ώστε να σταματήσουν οι διαμαρτυρίες για το συγκεκριμένο θέμα.