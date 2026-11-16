Οι δηλώσεις της Ντολόρες Αβέιρο, μητέρας του Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την ήττα της Πορτογαλίας από τη Δανία προκάλεσαν την αντίδραση του Ζόρζε Ζεσούς, ο οποίος εξέφρασε τον σεβασμό του προς εκείνη, τονίζοντας πως μια μητέρα πάντα υπερασπίζεται το παιδί της.

Η ήττα της Πορτογαλίας από τη Δανία το Σάββατο προκάλεσε συζητήσεις, καθώς ήταν το πρώτο παιχνίδι της εθνικής ομάδας μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Η μητέρα του Πορτογάλου σταρ, Ντολόρες Αβέιρο, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο γιος της, ενώ εμφανίστηκε ικανοποιημένη από το αρνητικό αποτέλεσμα.

Οι τοποθετήσεις της δεν έμειναν ασχολίαστες και ο Ζόρζε Ζεσούς κλήθηκε να πάρει θέση, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στη δημόσια τηλεόραση της Πορτογαλίας.

«Τώρα πρέπει να απαντήσω και στη μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο; Και η δική μου μητέρα… Η μητέρα του Κριστιάνο είναι μια γυναίκα που σέβομαι πολύ. Τι να πει κανείς; Μια μητέρα είναι πάντα μητέρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσω. Καταλαβαίνω τις δηλώσεις της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας επανήλθε στο θέμα και μέσω του SportTV, επιχειρώντας να χαμηλώσει τους τόνους.

«Θόρυβος; Είναι αλήθεια, αλλά μια μητέρα είναι πάντα μητέρα και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τη σέβομαι. Μια μητέρα υπερασπίζεται πάντα τα παιδιά της, ακόμη και μέχρι θανάτου. Είναι μια πολύ αγαπητή μητέρα, που υπέφερε πολύ για να μεγαλώσει τα παιδιά της», σημείωσε.

Οι αιχμές της Ντολόρες Αβέιρο για την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση

Η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο είχε εκφράσει δημόσια την απογοήτευσή της για τον τρόπο με τον οποίο τιμήθηκε ο γιος της από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Όπως υποστήριξε, ο αποχαιρετισμός του θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί παρουσία του και όχι ερήμην του.

Παράλληλα, χαρακτήρισε δίκαιη την ήττα από τη Δανία, δηλώνοντας μάλιστα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

«Φυσικά και ο Ρονάλντο ήταν στενοχωρημένος. Τον πρόδωσαν. Και εγώ είμαι επίσης στενοχωρημένη. Αυτή η ήττα από τη Δανία ήταν απολύτως δίκαιη. Εγώ ήμουν χαρούμενη. Η τιμητική εκδήλωση θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί παρουσία του και όχι απουσία του. Η δική μας εκδήλωση θα γίνει εδώ, στη Σπόρτινγκ. Εδώ τον εκτιμούν για αυτό που πραγματικά είναι. Δεν τον σεβάστηκαν, ούτε καν οι συμπαίκτες του. Η σχέση μου με τον Ζόρζε Ζεσούς είναι ίδια με τη δική σου», είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δηλώσεις της Ντολόρες Αβέιρο άνοιξαν έναν νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τον αποχαιρετισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική Πορτογαλίας, με τον Ζόρζε Ζεσούς να επιλέγει να απαντήσει με ψυχραιμία, αποφεύγοντας να οξύνει περαιτέρω την αντιπαράθεση.

sport-fm.gr