Η Ελλάδα επέστρεψε στις νίκες στο Nations League, αλλά δεν μπόρεσε να βρεθεί στους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

Η ευρεία επικράτηση της Γερμανίας επί της Ολλανδίας (5-0), σε συνδυασμό με το 1-0 της «γαλανόλευκης» επί της Σερβίας στο Πανθεσσαλικό, προκάλεσε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του 2ου ομίλου της διοργάνωσης, με την Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση να τερματίζει στην 3η θέση (με την Ιταλία οι δύο καλύτερες τρίτες) και εκτός πρόκρισης στην τελική οκτάδα.

Η συντριβή στο προηγούμενο ματς από τους «οράνιε» (7-0) έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη βαθμολογία, γεγονός που έφερε τη «μάνσαφτ» στην πρώτη θέση του γκρουπ, την Ολλανδία στην 2η και τις δύο ομάδες να παίρνουν τα δύο «εισιτήρια» για τους «8». Η Ελλάδα και τη σεζόν 2028/2029, πάντως, θα αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία του τουρνουά, καθώς με την Ιταλία ήταν οι δύο καλύτερες τρίτες και δεν θα δώσουν αγώνες μπαράζ!

Πολύ μεγάλη ευκαιρία έχασε η Σερβία στο 15', με τον Μίτροβιτς να γυρνά παράλληλα την μπάλα στη μικρή περιοχή και να διώχνει την τελευταία στιγμή ο Ρότα. Η πρώτη καλή στιγμή για την Εθνική ήρθε στο 19', με τον Πέτροβιτς να διώχνει στη γωνία το πλασέ του Τζόλη και στη συνέχεια το νέο σουτ του Καρέτσα σταμάτησε στα πόδια των Σέρβων αμυντικών.

Σπουδαία επέμβαση ακολούθησε στο 22' από τον Πέτροβιτς σε σουτ του Ανδρούτσου, στο πεντάλεπτο πίεσης της «γαλανόλευκης» στα καρέ των φιλοξενούμενων. Η ελληνική ομάδα συνέχισε να «πολιορκεί» την άμυνα των «πλάβι» και στο 32' ήταν και πάλι ο Πέτροβιτς που διατήρησε το μηδέν για τους φιλοξενούμενους μετά το δυνατό σουτ του Ρότα. Ανίκητος και στο 33' ο γκολκίπερ της Σερβίας, όταν απομάκρυνε σωτήρια το τεχνικό σουτ του Τζόλη.

Στο β' μέρος η Εθνική ομάδα δεν κατάφερε να βρει διαδρόμους για να μπει στην περιοχή των Σέρβων, κυρίως γιατί ο Τζόλης, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο ήταν μία διαρκής πηγή κινδύνων από τα άκρα, κλείστηκε καλά από τους αμυντικούς.

Το ματς είχε «σβήσει» για τα καλά, η Ελλάδα δεν ήταν πιεστική, ωστόσο, στο 69' βρήκε τον τρόπο ν' ανοίξει το σκορ με τον Μασούρα, μόλις 8 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Από την εξαιρετική ασίστ του Παυλίδη ο διεθνής εξτρέμ νίκησε τον Πέτροβιτς κι «έγραψε» το 1-0.

Μεγάλη ευκαιρία έχασαν οι Σέρβοι στο 90' με την κεφαλιά του Μιλένκοβιτς να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ

Οι ενδεκάδες των ομάδων:

ΕΛΛΑΔΑ: Μανδάς, Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας (61' Μπακασέτας), Τζόλης, Δουβίκας (61' Μασούρας), Παυλίδης (73' Κωστούλας).

ΣΕΡΒΙΑ: Πέτροβιτς, Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Μπάμπιτς (46' Γκούντελι), Μπούκινατς (80' Σούκατσεφ), Νεντέλκοβιτς (75' Λούτσιτς), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς, Μίτροβιτς (65' Τάντιτς), Γιόβιτς (65' Τσβέτκοβιτς)