Με νίκη του Κεραυνού επί της TRIA EKA ΑΕΛ ολοκληρώθηκε στην αίθουσα Κώστας Παπαέλληνας η 6η αγωνιστική για την 1η φάση της ECOMMBX Basket League.

Ο Κεραυνός κέρδισε με 73-66 μετά από μιαν πολύ ενδιαφέρουσα μονομαχία και ενώ στο ημίχρονο οι νικητές είχαν προηγηθεί με 41-30.

Στην αρχή της 3ης περιόδου η ΑΕΛ ξεκίνησε με σερί 18-2 και στη συνέχεια ο Κεραυνός κατέγραψε ένα σερί 17-5 για να προηγηθεί με 63-53 στο 30` για να φθάσει τελικά στη νίκη με 73-66.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Flowers (19 πόντοι – 20 βαθμοί).

Δυναμικό μπάσιμο από τον Κεραυνό που ξεκίνησε αρχικά με 10-0 ενώ στη συνέχεια το προβάδισμα του έφθασε στο 13-2.

Στη συνέχεια η ΑΕΛ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά όχι και τόσο αποτελεσματικά καθώς οι γηπεδούχοι είχαν λύσεις και στις δυο πλευρές του γηπέδου, κυρίως με τον Allen και έτσι λίγο μετά το 8` προηγήθηκαν με 21-8.

Στο τέλος της 1ης περιόδου ο Κεραυνός προηγήθηκε με 22-11.

Λίγο μετά το 13` ο Κεραυνός προηγήθηκε με 27-13, δηλαδή η διαφορά έφθασε στο +14 πάντα για τους γηπεδούχους.

Ο Κεραυνός συνέχισε να συντηρεί ένα σταθερό προβάδισμα πάνω από τους 12 πόντους, με τον Flowers να δίνει λύσεις στην επίθεση για τους γηπεδούχους.

Αν και η ΑΕΛ βρήκε κάποιες λύσεις στην επίθεση κυρίως με τον Carry, εν τούτοις δεν πλησίασε αρκετά.

Με το τέλος του ημιχρόνου ο Κεραυνός προηγήθηκε με 41-30.

Βελτιωμένη στις αρχές της 3ης περιόδου η ΑΕΛ κατάφερε να περιορίσει τις προσπάθειες του αντιπάλου της και για πρώτη φορά μετά από την 1η περίοδο, κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους 5 πόντους (44-39).

Αλλά η πίεση της ΑΕΛ συνέχισε να φέρνει αποτέλεσμα καθώς στο 25` η ομάδα της Λεμεσού μείωσε σε 46-45 και λίγο μετά προσπέρασε με 48-46.

Το σερί της ΑΕΛ είχε φθάσει στο 18-2.

Αμέσως μετά ο Κεραυνός αντέδρασε και με ένα δικό του σερί 12-1 προσπέρασε ξανά (58-49).

Αργότερα το σερί του Κεραυνού ανέβηκε στο 17-4, όταν προηγήθηκε με 63-52, ενώ στο 30` το αποτέλεσμα έφθασε στο 63-53.

Στις αρχές της 4ης περιόδου η ΑΕΛ μείωσε σε 67-60.

Λίγο μετά οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 67-62 (λίγο πριν το 35`) και ενώ στη συνέχεια οι δυο ομάδες ήταν άστοχες.

Στο 38` ο Κεραυνός προηγήθηκε με 70-62 και ήταν κοντά στη νίκη, στην οποία έφθασε τελικά με 73-66.

Δεκάλεπτα: 22-11, 41-30, 63-53, 73-66.

Κεραυνός (Βασίλης Κούνας): Flowers 19 (1), Samuels-Givance 18 (2), Allen 15 (2), Gresham 7, Τίγκας 7, Πασιαλής 4, Μιχαήλ 3, Στυλιανού, Crockett.

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Glover 17, Carry 16 (2), Johnson 12 (2), Χριστοδούλου 8, Clark 6, Bailey 5 (1), Γεωργίου 2, Αρμάκολας.