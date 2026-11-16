Σε ρυθμούς «αιώνιου» ντέρμπι κινούνται στην Ομόνοια. Η εβδομάδα που διανύουμε είναι ιδαίτερη για την ομάδα της πρωτεύουσας καθώς τέτοιου είδους αναμετρήσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Ο Χένινγκ Μπεργκ γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα στο «Ηλίας Πούλλος» πως, τόσο βαθμολογικά όσο και... ιστορικά, η ομάδα του καλείται να ψάξει το τρίποντο.

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο έγινε αρκετός λόγος για τις προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ και στην προσπάθεια διατήρησης του βασικού κορμού. Η διοίκηση προχώρησε άμεσα σε σημαντικές ανανεώσεις (Φαμπιάνο, Τάνκοβιτς, Μάριτς), διατήρησε τη ραχοκοκαλιά της Ομόνοιας, γι' αυτό και στο αρχικό σχήμα -σε σχέση με τη λήξασα περίοδο- οι αλλαγές δεν είναι περισσότερες από 3-4. Πώς αυτές... επηρεάζουν το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ;

Παρατηρείται το εξής: Στις τέσσερις μονομαχίες της περιόδου 2025-26, οι πράσινοι είχαν τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ. Οι 3 εξ αυτών δεν βρίσκονται πλέον στην ομάδα της πρωτεύουσας! Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου (2-2) βρήκαν τον δρόμο για τα δίχτυα οι Παναγιώτου και Μαέ. Στο ματς του δεύτερου γύρου ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε 1-0, ενώ στα πλέι οφ οι πράσινοι μετρούν δύο νίκες (2-0, 3-0). Σκόρερ ήταν οι Μαέ (2), Εβάντρο (2) και Κούσουλος (2). Μόνο ο... Βραζιλιάνος παραμένει κάτοικος Λευκωσίας και μάλιστα δεν... βγαίνει από την ενδεκάδα!

Ο Μπεργκ ψάχνει, λοιπόν, νέους... σκόρερ που θα οδηγήσουν την Ομόνοια στην επιτυχία, σε μια κρίσιμη περίοδο σε Κύπρο και Ευρώπη. Ειδικά εντός συνόρων, τα βαθμολογικά περιθώρια είναι στενά!