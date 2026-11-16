Η υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων της Μάντσεστερ Σίτι προκαλεί ανησυχία για το μέλλον του συλλόγου, με εκπροσώπους ποδοσφαιριστών να εξετάζουν τις επιλογές τους και τη Ρεάλ Μαδρίτης να παρακολουθεί τις εξελίξεις για τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Νέα δεδομένα ενδέχεται να δημιουργηθούν στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς η δικαστική διαμάχη με την Premier League δεν έχει ολοκληρωθεί και το ενδεχόμενο σοβαρών κυρώσεων παραμένει ανοιχτό.

Η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε τον αγγλικό σύλλογο ένοχο για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών, οι οποίες αφορούν την περίοδο 2009-2018. Η απόφαση ανακοινώθηκε επίσημα στις 29 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η τελική ποινή δεν έχει καθοριστεί, ενώ η Σίτι εξακολουθεί να αμφισβητεί τα ευρήματα και να επιδιώκει την ανατροπή τους μέσω της διαδικασίας των εφέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ερευνητικού δημοσιογράφου Νικ Χάρις, εκπρόσωποι αρκετών ποδοσφαιριστών της πρώτης ομάδας εξετάζουν ήδη τις νομικές δυνατότητες που θα είχαν οι πελάτες τους να αποχωρήσουν χωρίς μεταγραφικό αντίτιμο, εφόσον αποτύχουν οι εφέσεις του συλλόγου και επιβληθούν σοβαρές κυρώσεις.

Το ενδεχόμενο αυτό συνδέεται με τους κανονισμούς της FIFA για τη λύση συμβολαίων με βάσιμη αιτία. Ωστόσο, μια ενδεχόμενη τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι οι ποδοσφαιριστές της θα μπορούν να μείνουν ελεύθεροι. Κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά, με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις πραγματικές συνέπειες μιας πιθανής ποινής.

Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Χάαλαντ

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ βρίσκεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο.

Ο Νικ Χάρις υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, εμφανίζεται ολοένα και πιο αισιόδοξος για την προοπτική απόκτησης του Νορβηγού επιθετικού το καλοκαίρι του 2027.

Η συγκεκριμένη πληροφορία προέρχεται, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, από πρόσωπο που είχε πρόσφατα γεύμα με τον πρόεδρο της ισπανικής ομάδας.

Ο Χάαλαντ υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2025 νέο συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι έως το καλοκαίρι του 2034, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη μια μεταγραφή του υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Μια πιθανή αποχώρησή του χωρίς μεταγραφικό αντίτιμο θα αποτελούσε τεράστιο πλήγμα για τον αγγλικό σύλλογο και μια πρωτοφανή ευκαιρία για οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί να τον αποκτήσει.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης ούτε ένδειξη ότι ο Νορβηγός έχει κινήσει διαδικασία αποχώρησης.

Το επόμενο καθοριστικό βήμα στην υπόθεση αναμένεται να είναι η εξέταση της έφεσης της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία, εφόσον δεν ανατρέψει την αρχική απόφαση, θα ανοίξει τον δρόμο για την επιβολή κυρώσεων.

Μέχρι τότε, το μέλλον αρκετών ποδοσφαιριστών και κυρίως του Χάαλαντ θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής συζήτησης.

sdna.gr