Εθνική Παίδων: Προετοιμάζεται στο Αζερμπαϊτζάν για το FIFA U-15 World Cup & Festival

Μια μεγάλη εμπειρία ετοιμάζονται να βιώσουν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Παίδων αλλά και οι προπονητές τους που βρίσκονται στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν για να συμμετάσχουν στην πρώτη διοργάνωση του νέου παγκόσμιου αναπτυξιακού προγράμματος της FIFA, του FIFA U-15 World Cup & Festival 2026.

Η αποστολή της ομάδας βρίσκεται ήδη στο Αζερμπαϊτζάν και προετοιμάζεται με καθημερινές προπονήσεις για τους αγώνες της που αρχίζουν το ερχόμενο Σάββατο.

Πρόκειται για μια διοργάνωση με τη συμμετοχή 191 Εθνικών ομάδων Παίδων (με ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 2011 ή το 2012). Σε αυτό το πρωτότυπο “Μουντιάλ” οι νεαροί διεθνείς μας θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν χρήσιμες εμπειρίες εντός και εκτός γήπεδου που θα τους βοηθήσουν στη μελλοντική τους πορεία.

Προπονητής της ομάδας μας είναι ο Μιχάλης Μάρκου με συνεργάτη το Λάμπρο Λάμπρου και στην αποστολή βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

ΑΕΚ Λάρνακας: Εφραίμ Κυριάκου

ΑΕΛ Λεμεσού: Ανδρέας Ζαρβός

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Γεώργιος Χατζηγεωργίου

Αγία Νάπα: Ειρηναίος Κυριαζής

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Μαρκίδης

Απόλλων Λεμεσού: Παναγιώτης Αχιλλέως

Άρης Λεμεσού: Σταύρος Μπαμπαλιούτας

Εθνικός Άσσιας: Μάρκος Ψυντρίδης

Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου: Γιάννης Τσολάκης, Χρίστος Κυριάκου

Ομόνοια Λευκωσίας: Ορέστης Στυλιανού

Πάφος F.C.: Ιάκωβος Νικολάου, Γιώργος Χριστόδουλου,

Η Κύπρος κληρώθηκε στον όμιλο AD και θα αντιμετωπίσει στην πρώτη φάση τις ομάδες της Νιγηρίας, της Γκάμπιας, της Ιορδανίας, του Πακιστάν και του Νοτίου Σουδάν.

Το πρόγραμμα των αγώνων (σε ώρες Κύπρου)

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου

13:30 Κύπρος - Ιορδανία

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου

11:45 Γκάμπια – Κύπρος

18:30 Πακιστάν – Κύπρος

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου

10:30 Κύπρος – Νιγηρία

17:15 Κύπρος - Νότιο Σουδάν

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μορφή 8 εναντίον 8 και όχι με τις κλασικές 11άδες. Το κάθε παιχνίδι θα διαρκεί 40 λεπτά (δύο ημίχρονα των 20 λεπτών) και θα παίζεται σε γήπεδο μικρότερων διαστάσεων.

Με την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης, όλες οι ομάδες θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης που θα γίνει στις 28, 29 και 30 Οκτωβρίου, δίνοντας επιπλέον αγώνες μέχρι και την τελευταία ημέρα του τουρνουά, ανεξάρτητα από την κατάταξή τους.