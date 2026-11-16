Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζιδης παραβρέθηκε απόψε στα εγκαίνια του νέου οικήματος του Εθνικού Άσσιας.

Τα εγκαίνια, τα οποία συμπίπτουν με τα 60χρονα του Σωματείου, τελέστηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Τα εγκαίνια του νέου οικήματος του Εθνικού Άσσιας στην προσφυγιά, τη χρονιά που συμπληρώνει εξήντα χρόνια ζωής, εκφράζουν την αντοχή μιας κοινότητας που διατηρεί ακέραιους τους δεσμούς με τη γη της και άσβεστο τον πόθο της επιστροφής» ανέφερε μεταξύ άλλων στο χαιρετισμό του ο κ. Λοϊζίδης, για να προσθέσει: «Μέσα στις δυσκολίες της προσφυγιάς, οι άνθρωποι του Εθνικού ανασυγκρότησαν το σωματείο. Με θυσίες και εθελοντική προσφορά εξασφάλισαν τη συνέχειά του, κρατώντας το όνομα της Άσσιας παρόν στα γήπεδα και στη συνείδηση των νεότερων γενεών Οι τρεις παρουσίες στην Α΄ Κατηγορία και η κατάκτηση του πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας και του Κυπέλλου Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας το 2011 αποτελούν ξεχωριστούς σταθμούς αυτής της πορείας.Για την ΚΟΠ, η προσφορά των προσφυγικών σωματείων έχει ιδιαίτερη αξία. Στηρίζουν το κυπριακό ποδόσφαιρο, δίνουν ευκαιρίες στους νέους και διατηρούν ζωντανή τη σύνδεσή τους με τις κατεχόμενες κοινότητές μας. Μέσα από τη δράση τους, η μνήμη γίνεται γνώση και ευθύνη για την επόμενη γενιά»