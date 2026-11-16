Στην ΑΕΛ αναγνωρίζουν πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, αν και η πορεία της ώς τώρα κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Είναι στη 2η θέση και στο -2 από την κορυφή, όμως παρουσιάζει κενά διαστήματα και αυτό της αφαιρεί το δικαίωμα να γίνει επιβλητική.

Για παράδειγμα, στο α΄ μέρος σκόραρε μόλις τρία γκολ ενώ στην επανάληψη βρήκε δίχτυα 11 φορές. Ουσιαστικά «κοιμίζει» τον κόσμο της, μα στη συνέχεια τον… ξυπνά. Και καλύπτει έτσι την προβληματική της πορεία στα αρχικά στάδια (0-30), όταν δεν είχε σκοράρει ούτε μία φορά. Οφείλει λοιπόν να μπαίνει πιο αποφασισμένη και λιγότερο επιπόλαια.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, σιγά σιγά θα επιστρέψουν και οι διεθνείς (Ευαγόρας Αντωνίου-Στέφαν Γιόβετιτς) και θα μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τον κυριακάτικο αγώνα με την Καρμιώτισσα στο «Στέλιος Κυριακίδης». Και το διπλό είναι επιβαλλόμενο, όντας το φαβορί της αναμέτρησης. Δεν θα είναι διαθέσιμος ο Ντένσβιλ, ενώ θα υπάρχουν αυξημένες επιλογές για το κέντρο καθώς εξέτισε τη δίμηνη ποινή του ο Καφού, ενώ ξεπέρασε και τον τραυματισμό του ο Ζόκε.