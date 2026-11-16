Η Εθνική Ελπίδων μετά το παλικαρίσιο 1-1 στον χιονιά του Ρέικιαβικ και το γκολ του Κωνσταντίνου Κωστούλα στο 91’ της ρεβάνς στη Λεωφόρο, κατάφερε μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι με πρωταγωνιστές τους Μπότη και Μουζακίτη να προκριθεί στο πρώτο της Euro έπειτα από 25 χρόνια!

Η «γαλανόλευκη» θα βρίσκεται στη διαδικασία της κλήρωσης της τελικής φάσης του Euro U21 2027 και εκεί θα μάθει τις ομάδες που θ’ αντιμετωπίσει, στο τουρνουά τεσσάρων ομίλων.

Στο Βελιγράδι στις 26 του Νοέμβρη και 19:30 ώρα Ελλάδας θα μάθουν τα παιδιά του Ταουσιάνη τους αντιπάλους τους!

sport-fm.gr