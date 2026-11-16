Οι Νήσοι Φερόε πέτυχαν ένα από τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής σε ολόκληρο το Nations League, καταφέρνοντας να «καπαρώσουν» τη δεύτερη θέση του ομίλου τους και να αποκτήσουν την ευκαιρία να βρεθούν ακόμη και στη League B, στη νέα της μορφή, η οποία θα παρουσιαστεί το 2028.

Με τη νίκη τους με 1-0 επί της Μολδαβίας, οι Νήσοι Φερόε τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, την ώρα που η πρωτοπόρος Σλοβακία «έκλεψε» τη χαρά από τους ουραγούς Καζάκους στο 95ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2. Φυσικά, το αποτέλεσμα δεν θα είχε κανένα αντίκρισμα στη βαθμολογία, ωστόσο το Καζακστάν πίστεψε πως θα μπορούσε να πανηγυρίσει έστω και μία νίκη στο φινάλε.

sport-fm.gr