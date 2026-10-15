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Βρήκε πέντε δοκάρια... αλλά έχασε τον αγώνα η Εθνική Παίδων Κ15

ΓΗΠΕΔΟ

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Ηττήθηκε από τη Μάλτα, σε αγώνα που έγινε στη Βαλέτα

Φιλική ήττα στο σημερινό φιλικό που έγινε στη Βαλέτα για την Εθνική μας ομάδα Παίδων Κ-15.

Η Κύπρος ηττήθηκε από την αντίστοιχη της Μάλτας με 3-2 σε ένα παιχνίδι όπου η Εθνική μας είχε πέντε δοκάρια.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 13ο λεπτό, πλησίασε στην ισοφάρισε η Εθνική μας με το Μιχάλη Αντωνίου (δοκάρι στο 35ο λεπτό) και το ημίχρονο βρήκε τη Μάλτα να προηγείται με 1-0.

Στο 46ο λεπτό η Μάλτα πέτυχε το 2-0, στο 47ο λεπτό η Κύπρος μείωσε σε 2-1 με το Μιχάλη Αντωνίου και στο 55ο λεπτό μπορούσε για να πετύχει και δεύτερο γκολ, όμως η μπάλα μετά από προσπάθεια του Βελάζη σταμάτησε στα δοκάρια των γηπεδούχων.

Στο 61ο λεπτό  η Εθνική μας είχε και τρίτο δοκάρι με το Μιχάλη Αντωνίου και στο 68ο λεπτό ο Ανδρέας Μιχαήλ ισοφάρισε σε 2-2.

Η Μάλτα έφθασε στο νικηφόρο 3-2 με γκολ που πέτυχε στο 89ο λεπτό.

Στο 90ο λεπτό σουτ του Φώκου σταμάτησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι της Μάλτας και στις καθυστερήσεις είχαμε και πέμπτο δοκάρι από προσπάθεια του Κλεοβούλου.

Κύπρος (Μιχάλης Ιωάννου): Ξάνθου, Κάουρος (46’ Μαξιμιλιάν Μιχαηλίδης 80’ Κυριάκου), Χρυσοστόμου (60’ Κλεοβούλου), Χρίστου, Γεωργίου (46’ Βελάζης), Μπότσος (46’ Μάξιμος Μιχαηλίδης), Φώκου, Ανδρέου (46’ Α. Μιχαήλ), Ιωάννου (46’ Χριστοδούλου), Μαυρομμάτης (46’ Βρόντης), Αντωνίου.

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ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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