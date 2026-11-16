Υπό τον φόβο να κινηθούν νομικά και ν’ απαιτούν… εκατομμύρια λίρες οι σπόνσορες της Μάντσεστερ Σίτι, ανάλογα και με την ετυμηγορία για την ποινή που θα επιβληθεί στο αγγλικό κλαμπ μετά την ενοχή του για τις παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών, η Premier ψάχνει βοήθεια.

Όπως αναφέρουν οι Times, η διοργανώτρια αρχή της πιο λαμπερής Λίγκας θα θέσει προς ψήφιση την πρόταση να επωμιστούν οι σύλλογοί της τα νομικά έξοδα και να προσφέρουν νομική προστασία στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου μαζί και του CEO του πρωταθλήματος, Ρίτσαρντ Μάστερς.

Αυτό, σε περίπτωση που οι σπόνσορες της Σίτι, ανάλογα και με την έκβαση της υπόθεσης των «γαλάζιων» του Μάντσεστερ, αποφασίσουν να προχωρήσουν σε μηνύσεις επί προσωπικού, για εταιρική δυσφήμιση.

sport-fm.gr