Σε νέα εποχή πέρασε και επίσημα το βράδυ της Δευτέρας (16/11) η Κρίσταλ Πάλας!

Λίγες ημέρες μετά το «διαζύγιο» με τον Πιέρ Σαζ, οι «αετοί» ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Τόμας Φρανκ, ο οποίος και αποτέλεσε τον εκλεκτό της διοίκησης για να βγάλει τον σύλλογο από την πολύ δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει και να ξαναμπεί στον δρόμο των θετικών αποτελεσμάτων.

Ο 53χρονος προπονητής, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από την Τότεναμ, επιστρέφει στην Premier League και θα κάτσει σε τρίτο διαφορετικό, λονδρέζικο πάγκο, αφού μεταξύ άλλων είχε προπονήσει και την Μπρέντφορντ, από το 2018 μέχρι και το 2025!

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2029, δείγμα της πίστης των ανθρώπων της Κρίσταλ Πάσλας στο πρόσωπο του Δανού προπονητή.

sport-fm.gr