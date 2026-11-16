Η εθνική Ολλανδίας ταξίδεψε στο Βερολίνο για την αναμέτρηση με τη Γερμανία, έχοντας στο πλευρό της χιλιάδες φιλάθλους που μετέτρεψαν τη γερμανική πρωτεύουσα σε μια απέραντη πορτοκαλί εξέδρα.

Από νωρίς, οι φίλοι των «οράνιε» συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της πόλης, τραγουδώντας και δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα να κυριαρχεί.

Μάλιστα, οργανώθηκε και πορεία των Ολλανδών φιλάθλων προς το Ολυμπιακό Στάδιο, όπου είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση της Δευτέρας (16/11, 21:45).

Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος αριθμός των Ολλανδών που ταξίδεψαν στη γερμανική πρωτεύουσα, η παρουσία τους είναι ιδιαίτερα αισθητή, με τις εικόνες από τους δρόμους να αποτυπώνουν το μέγεθος της κινητοποίησης.

Η Ολλανδία προέρχεται από την εντυπωσιακή νίκη με 7-0 απέναντι στην Ελλάδα και θέλει να ολοκληρώσει με θετικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Nations League.

Η ολλανδική ομοσπονδία μπήκε και αυτή στο κλίμα, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μήνυμα «Βερολίνο, ερχόμαστε ξανά!».

Το πορτοκαλί πάρτι έχει ήδη ξεκινήσει και οι εικόνες από την παρουσία των Ολλανδών φιλάθλων στους δρόμους του Βερολίνου είναι εντυπωσιακές.

Berlin, we are here! 🧡🇳🇱 https://t.co/QBAcpwfTFx — OnsOranje (@OnsOranje) November 15, 2026