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Θλίψη για το θάνατο του Δημήτρη Κύζα

ΓΗΠΕΔΟ

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H ανακοίνωση της ΚΟΠ για το θάνατο του Δημήτρη Κύζα

Έφυγε χθες Κυριακή από τη ζωή μια μεγάλη προσωπικότητα του Κυπριακού ποδοσφαίρου, ο Δημήτρης Κύζας σε ηλικία 73 ετών.

Ο Κύζας έγραψε ιστορία αγωνιζόμενος από ηλικία 14 ετών στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Το 1975 εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό και μετέπειτα αγωνίστηκε στην Παναχαϊκή.

Αγωνίστηκε στην Εθνική μας ομάδα σε εννέα αγώνες τη δεκαετία 1970 - 1980 και πέτυχε ένα γκολ.

Για πρώτη φορά αγωνίστηκε ως αλλαγή στο φιλικό με αντίπαλο την Ελλάδα τον Απρίλιο του 1975 στο Στάδιο ΓΣΠ.

Πέντε χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 1980, σκόραρε με πέναλτι στο φιλικό 1-1 με την Ελλάδα στο Στάδιο ΓΣΠ.

Για τελευταίο φορά αγωνίστηκε με την Εθνική μας εναντίον της Γαλλίας στις 11 Οκτωβρίου 1980, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1982.

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και τα μέλη του προσωπικού της ΚΟΠ, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τους οικείους του.

Φωτογραφία: Η Εθνική μας όπως παρατάχθηκε εναντίον της Γαλλίας τον Οκτώβριο του 1980 στο Τσίρειο Στάδιο. Ο Δημήτρης Κύζας (καθήμενος) πρώτος από δεξιά.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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