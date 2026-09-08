Ισόπαλο 0-0 το πρώτο φιλικό της Εθνικής Παίδων Κ-17 στη Λιθουανία

Ισόπαλος χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε ο σημερινός πρώτος εκτός έδρας φιλικός αγώνας της Εθνικής μας ομάδας Παίδων Κ-17 με την αντίστοιχη της Λιθουανίας στο «LSC Druskininkai stadium».

Λιθουανία – Κύπρος θα δώσουν νέο φιλικό παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη.

Ο σημερινός αγώνας ήταν ο πρώτος της Εθνικής μας με προπονητή τον Νίκο Νικολάου.

Οι αγώνες εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας για τους επίσημους αγώνες της τον Οκτώβριο με Ρουμανία και Νησιά Φαρόε.

Κύπρος: Βαρνάβα, Κασσιανίδης (77’ Θ.Παναγή), Ρώσσος, Κουνούνης (60’ Σαμψών), Μάκκουλας (60’ Α. Χρίστου), Καζακαίος (70’ Κ. Γεωργίου), Κάης (70’ Κίμωνος), Λύτρας, Παναγιώτου (60’ Γλαύκου), Χριστοφή (60’ Γαρπόζης), Κουμή (60’ Χατζηγιάννης).