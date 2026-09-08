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Συμφωνία Ολυμπιακού και ΑΕΚ για τη SUNEL Arena - Τελειώνει και του Λαρεντζάκη στην Ένωση!

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΕΚ και Ολυμπιακός έδωσαν τα χέρια σε κατ’ αρχήν συμφωνία για τη χρήση της SUNEL Arena από τους «ερυθρόλευκους», με τις υπογραφές να αναμένονται άμεσα, όπως και η επιστροφή Λαρεντζάκη στην Ένωση!

Σε κατ’ αρχήν συμφωνία για τη χρήση της SUNEL Arena από τον Ολυμπιακό φαίνεται πως έχουν καταλήξει η ΑΕΚ και οι «ερυθρόλευκοι», προκειμένου οι Πειραιώτες να χρησιμοποιήσουν το κλειστό των Άνω Λιοσίων ως προσωρινή έδρα όσο θα βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα ανακαίνισης στο ΣΕΦ.

Οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει στους βασικούς όρους της συνεργασίας και πλέον απομένουν οι υπογραφές για να οριστικοποιηθεί το deal. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ολυμπιακός αναμένεται να δηλώσει τη SUNEL Arena ως έδρα του στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μέσα στην Τετάρτη (9/9).

Η μίσθωση θα γίνεται ουσιαστικά ανά αγώνα, καθώς δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πότε ακριβώς θα ολοκληρωθούν τα έργα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με τα σημερινά δεδομένα, η επιστροφή του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ δεν αναμένεται πριν από τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2027.

Παράλληλα, όλα δείχνουν πως θα υπάρξει και ειδικός κλειδάριθμος στην κλήρωση του πρωταθλήματος, ώστε οι εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού να μην συμπίπτουν, από τη στιγμή που οι δύο ομάδες θα χρησιμοποιούν το ίδιο γήπεδο για ένα διάστημα. Η κλήρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητες διαδικασίες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στη συμφωνία έχουν προβλεφθεί και οι ρήτρες που είχε ζητήσει η Ένωση για την προστασία του γηπέδου. Συγκεκριμένα, έχουν μπει ασφαλιστικές δικλείδες που αφορούν πιθανές φθορές στις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Ολυμπιακού στο κλειστό των Άνω Λιοσίων. Το ζήτημα των συγκεκριμένων όρων ήταν ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών.

Η εξέλιξη με τη SUNEL Arena αναμένεται, παράλληλα, να ξεμπλοκάρει και την υπόθεση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ο διεθνής γκαρντ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την ΑΕΚ και, εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία για το γήπεδο, αναμένεται να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις και στο συγκεκριμένο μέτωπο. Οι επαφές των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σημαντικά το τελευταίο διάστημα.

Ο Λαρεντζάκης φέρεται να έχει μπροστά του τριετές συμβόλαιο, με τις συνολικές απολαβές του να υπολογίζονται περίπου στα 2 εκατ. ευρώ, ενώ ο Ολυμπιακός αναμένεται να λάβει ένα ποσό της τάξης των 150.000-200.000 ευρώ στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Έτσι, εφόσον πέσουν οι υπογραφές για τη SUNEL Arena, όλα δείχνουν πως θα ανοίξει ο δρόμος και για την ολοκλήρωση της επιστροφής του Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ.

 

 

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