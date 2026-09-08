Είκοσι χρόνια μετά ακόμη μέσα στους κορυφαίους ο Μέσι!

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει ιστορία, ακόμη και στα 39 του χρόνια!

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Χρυσής Μπάλας που έχει υποψηφιότητα με διαφορά 20 ετών από την πρώτη έως την τελευταία του παρουσία στη σχετική λίστα.

Η πρώτη υποψηφιότητα του Μέσι για το κορυφαίο ατομικό βραβείο ήρθε το 2006, όταν έκανε τα πρώτα του μεγάλα βήματα με την Μπαρτσελόνα. Είκοσι χρόνια αργότερα, το 2026, το όνομά του βρίσκεται ξανά ανάμεσα στους 30 υποψηφίους!

Πρόκειται για ένα επίτευγμα που δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος παίκτης στην ιστορία του θεσμού, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη διαχρονικότητα και το ασύλληπτο επίπεδο του Αργεντινού.

Από το 2006 μέχρι το 2026, ο Μέσι έχει κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα οκτώ φορές, ενώ πλέον προσθέτει ακόμη ένα μοναδικό ρεκόρ στη μυθική του καριέρα.

Πηγή: sport-fm.gr