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Οι πιο βαριές ήττες της δεκαετίας για την ΑΕΛ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Αυτή από τον ΑΠΟΕΛ, ήταν η πιο βαριά της 10ετίας

Κεφάλι καλείται να σηκώσει η ΑΕΛ μετά την πιο βαριά ήττα της δεκαετίας, μετά το 6-0 στο ΓΣΠ από τον ΑΠΟΕΛ. Της ίδιας εμβέλειας ήττα η ομάδα της Λεμεσού είχε δεχθεί πριν ακριβώς 11 χρόνια, από τον ίδιο αντίπαλο και στο ίδιο γήπεδο. Συγκεκριμένα, ήταν 17 Οκτωβρίου 2015 όταν οι γαλαζοκίτρινοι έχασαν με 6-0 από τους ομόχρωμούς τους της Λευκωσίας, στο παιχνίδι που έγινε στο στάδιο της πρωτεύουσας στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της σεζόν 2015-16.

Έκτοτε, ακολούθησαν κι άλλες βαριές ήττες, όμως δεν έφθασαν σε αυτό το επίπεδο. Πιο κάτω καταγράφουμε ενδεικτικά μερικές (σ.σ. όσες δέχθηκε πάνω από τέσσερα τέρματα). Πέρσι η ΑΕΛ έχασε με 5-0 από την Ομόνοια στο ΓΣΠ και 4-0 από τον Άρη ως τυπικά φιλοξενούμενη, την περίοδο 2024-25 υπέστη τέσσερις ήττες 4-0, εκτός έδρας από ΑΠΟΕΛ, Πάφο FC και Άρη και εντός από την Ομόνοια.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» την κέρδισε με το ίδιο σκορ (4-0) και στα δύο συναπαντήματα της περιόδου 2023-24, ενώ με αυτό το αποτέλεσμα την κέρδισε στη Λεμεσό ο Ολυμπιακός τη σεζόν 2021-22. Τεσσάρα (4-0) της έριξε ο ΑΠΟΕΛ, στο ΓΣΠ, την περίοδο 2018-19, ενώ την προηγούμενη σεζόν (2017-18) είχε ηττηθεί με 5-1, ως τυπικά φιλοξενούμενη, από τον συμπολίτη Απόλλωνα.

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