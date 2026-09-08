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Με Μέσι η 30άδα για τη «Χρυσή Μπάλα» και με μπόλικους... απόντες

ΓΗΠΕΔΟ

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Αναμονή μέχρι τις 26 Οκτωβρίου για να μάθουμε τον κορυφαίο του 2026.

Έγινε σήμερα (8/9) η αποκάλυψη των υποψηφίων για τα βραβεία στην 70η απονομή για τη «Χρυσή Μπάλα», ενόψει της τελετής που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο. To France Footbal, γαλλικό περιοδικό ποδοσφαίρου, που διοργανώνει τη «Χρυσή Μπάλα», ανακοίνωσε τους 30 υποψηφίους άνδρες για το βραβείο του κορυφαίου, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Ουσμάν Ντεμπελέ, o oποίος είναι ξανά υποψήφιος.

Ανάμεσά τους είναι και ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος στα 39 του χρόνια, θα διεκδικήσει την 9η «Χρυσή Μπάλα». Από εκεί και πέρα, τη... λιγουρεύονται και άλλοι παίκτες, όπως οι Χάρι Κέιν, Έρλινγκ Χάαλαντ, Μάικλ Ολίσε και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Στο μεταξύ, υπάρχουν σημαντικές «απουσίες», αφού εκτός έμειναν αθλητές όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ραφίνια, ο Πέδρι, ο Ντεζιρέ Ντουέ, ο Χουλιάν Άλβαρες.

Είναι γνωστό ότι σε μια χρονιά Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα αποτελέσματα αυτού του τουρνουά έχουν σημαντικό βάρος. Ο Ρόδρι, καλύτερος παίκτης του τουρνουά μετά τον τελικό, είναι ανάμεσα στους υποψηφίους. 

Η ανακοίνωση των ονομάτων έγινε αντίστροφα του πίνακα, ξεκινώντας από τον Κουμπαρσί και ολοκληρώνοντας με τον Βινίσιους.

Οι 30 υποψήφιοι:

Βινίσιους Τζούνιορ (Βραζιλία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Βιτίνια (Πορτογαλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Φεράν Τόρες (Ισπανία/Παρί Σεν Ζερμέν, Μπαρτσελόνα)

Νταγιό Ουπαμεκανό (Γαλλία/Μπάγερν Μονάχου)

Φαμπιάν Ρουίθ (Ισπανία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Γουίλιαμ Σαλιμπά (Γαλλία/Άρσεναλ)

Ντέκλαν Ράις (Αγγλία/ Άρσεναλ)

Ρόδρι (Ισπανία/Μπαρτσελόνα ,Μάντσεστερ Σίτι)

Γουίλιαν Πάτσο (Ισημερινός/Παρί Σεν Ζερμέν)

Χουλιάν Κινιόνες (Μεξικό/Αλ Κάντσια)

Ζοάο Νέβες (Πορτογαλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Μάικλ Ολίσε (Γαλλία/Μπάγερν Μονάχου)

Νούνο Μέντες (Πορτογαλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή/ Ίντερ Μαϊάμι)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή/Ίντερ)

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Σαντιό Μανέ (Σενεγάλη/Αλ Νασρ)

Μαρκίνιος (Βραζιλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Κβίτσα Κβαρατσκέλια (Γεωργία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία/Μπαρτσελόνα)

Ατσράφ Χακίμι (Μαρόκο/Παρί Σεν Ζερμέν)

Χάρι Κέιν (Αγγλία/Μπάγερν Μονάχου)

Γκάμπριελ (Βραζιλία/Άρσεναλ)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία/Μάντσεστερ Σίτι)

Λουίς Ντίας (Κολομβία/Μπάγερν Μονάχου)

Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία/Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Μαρκ Κουκουρέγια (Ισπανία/Ρεάλ Μαδρίτης ,Τσέλσι)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία/Μπαρτσελόνα)

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