«Με κάνει λυπημένο...»

Ο Αργεντινός διεθνής μέσος της Λίβερπουλ, Άλεξις Μακ Άλιστερ, εξέφρασε την στεναχώρια του σήμερα (8/9), επειδή δεν έλαβε νέα πρόταση συμβολαίου, μιλώντας ενόψει του αυριανού (9/9) αγώνα για το Champions League εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Άνφιλντ».

Ο 27χρονος διεθνής Αργεντινός, ο οποίος έχει δύο χρόνια ακόμα στο τρέχον συμβόλαιό του, δήλωσε ότι η Λίβερπουλ τον ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να προσφέρει νέους όρους, σε αντίθεση με τους συμπαίκτες του μέσους, Ντόμινικ Σόμποσλαϊ και Ράιαν Γκράβενμπερχ, οι οποίοι ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους νωρίτερα φέτος.

«Έλαβα την είδηση ​​ότι ο σύλλογος δεν ήταν σε θέση να μου προσφέρει νέο συμβόλαιο, κάτι που, φυσικά, με κάνει πολύ, πολύ λυπημένο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Μακ Άλιστερ επέλεξε να παραμείνει στο Άνφιλντ μετά την άφιξη του πρώην προπονητή της Μπόρνμουθ, Αντόνι Ιραόλα, επικαλούμενος «κάτι ξεχωριστό» κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Ο Ιραόλα σημείωσε ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ότι επικεντρώνεται στην απόδοση και όχι στα συμβόλαια.

Ο Μακ Άλιστερ είπε ότι υπήρχαν επιλογές να φύγει στο τέλος της σεζόν, αλλά πρόσθεσε: «Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στον σωστό σύλλογο και έχω τη σωστή νοοτροπία να δώσω το 100% για αυτόν τον σύλλογο».